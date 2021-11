Call of Duty Warzone come fosse un anime giapponese è fuori di testa

Activision e Sledgehammer Games hanno fatto uscire il loro Call of Duty Vanguard, ultimo capitolo della serie di sparatutto in soggettiva, ormai da diverse settimane.

L’ultimo episodio della serie bellica ha dalla sua un bel po’ di frecce al suo arco, inclusa anche e soprattutto un’ambientazione storica sempre affascinante (la seconda guerra mondiale).

Senza contare che Activision ha da poco annunciato che Vanguard sarebbe disponibile gratuitamente ma solo per un periodo limitato.

Ora, come riportato da Twinfinite, qualcuno sembra essersi dilettato “trasformando” Call of Duty Cold War e Warzone come fosse l’intro di un vero e proprio anime giapponese.

Gli anime sono sempre stati noti per avere delle sigle di apertura e delle animazioni piuttosto folli, visto che serie come Dragon Ball Z e JuJutsu Kaisen sono entrate in loop nella mente di molti fan.

Come potete ammirare voi stessi poco più in basso, nel subreddit dedicato alla saga l’utente Elvis_98 si è dato davvero da fare per creare un’intro in stile anime per COD davvero strepitosa, visto che sia il ritmo che la musica e le immagini in movimento si adattano perfettamente al look bellico, nonostante tutto.

