Call of Duty, un leak svela l’arrivo di due eroi (uno è Marvel)

Activision e Sledgehammer Games hanno rilasciato da qualche giorno il loro Call of Duty Vanguard, ultimo capitolo della serie di sparatutto in soggettiva.

L’ultimo capitolo del franchise ha da il comparto multigiocatore, al netto dello strapotere di Warzone.

Del resto, questo nuovo capitolo (che molti inquadrano come la prima parte di una nuova trilogia), porta i giocatori nuovamente negli orrori della seconda guerra mondiale.

Se vi va di saperne di più, potete dare un’occhiata più che approfondita alla nostra recensione di Call of Duty Vanguard pubblicata ovviamente sulle pagine di SpazioGames.

Ora, alcuni dataminer avrebbero scoperto che, all’interno del codice sorgente dello shooter di casa Activision, sarebbero presenti riferimenti a due eroi davvero molto amati dal pubblico.

Il primo è Captain America, l’eroe Marvel portato negli ultimi anni sul grande schermo nei vari film del Marvel Cinematic Universe (incluso Avengers Endgame).

Il secondo, altrettanto celebre, è Indiana Jones, l’archeologo più famoso del mondo interpretato da Harrison Ford e atteso prossimamente sul grande schermo nel quinto capitolo della serie.

Come riportato anche da VGC, i due personaggi sarebbero in arrivo prossimamente in Vanguard, magari in due eventi a tema (tanto che su Twitter sono apparsi alcuni artwork che li ritraggono in azione).

In ogni caso, attendiamo una conferma ufficiale da parte di Activision e Sledgehammer, la quale potrebbe non tardare poi così tanto.

Ricordiamo che, nonostante Call of Duty Vanguard sia da poco uscito sul mercato, le specifiche PC dell’FPS bellico non sono poi così esigenti.

Ma non solo: avete letto che, nonostante il gioco sia al primo posto nelle classifiche dei giochi retail, il suo successo ha sollevato un “problema” del mercato contemporaneo.

Infine, sembra ambre che un Call of Duty particolarmente amato sia stato cancellato da Activision, al netto di alcuni cambi di programma per il 2022.