Call of Duty Warzone, mossa finale di un giocatore “punita” brutalmente

Call of Duty Warzone offre ai propri giocatori diverse possibilità creative per poter vincere e finire i propri avversari, ma a volte le cose non vanno proprio come sperate.

Pochi giorni fa, per esempio, vi abbiamo segnalato le crudeli imboscate organizzate da una squadra per poter ottenere uccisioni facili: una tattica davvero efficace che spinge i giocatori a fare molta attenzione a ciò che li circonda.

Uno degli strumenti che Warzone mette a disposizione dei propri utenti sono le mosse finali, con cui non solo si potrà ottenere la kill, ma l’avversario verrà umiliato grazie ad una cutscene che ne mostrerà nel dettaglio la morte.

Se fate parte di quella categoria di giocatori che sono stati costretti a subirne una, forse sarete un po’ più felici dopo aver visto questa clip, in cui il karma ha deciso di riequilibrare quanto accaduto durante una partita.

La mossa finale di un giocatore è stata punita molto severamente da Warzone.

GamesRadar ha infatti riportato la segnalazione dell’utente SovietBear4 sul forum Reddit dedicato a Call of Duty Warzone, in cui ride di gusto di un giocatore evidentemente troppo presuntuoso.

I due combattenti erano arrivati alla fase finale del battle royale: dopo uno scontro a fuoco uno di loro finisce a terra, ma non è ancora morto definitivamente.

L’avversario, non soddisfatto dell’imminente vittoria, decide di provare ad umiliarlo ulteriormente eseguendo la sua mossa finale, che però non si conclude come previsto e «punisce» immediatamente il giocatore:

Dato che entrambi i gamer si trovavano sul bordo dello scenario, l’animazione eseguita costringe il giocatore a catapultarsi fuori dalla mappa, risultando nella sua conseguente morte e consegnando a tavolino la vittoria al giocatore.

Sarebbe bastato semplicemente qualche colpo ben assestato per poter diventare il numero 1 nel battle royale, ma il voler finire il proprio nemico in grande stile ci ha solo consegnato una clip davvero divertente.

L’evento attualmente più atteso di Call of Duty Warzone è sicuramente l’imminente nuclearizzazione di Verdansk che, stando alle ultime voci, potrebbe non avvenire più l’11 marzo come pronosticato.