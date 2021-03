Call of Duty Warzone, spazza via un’intera squadra da solo: spopola JOKR

Pare che la community di Call of Duty Warzone stia sviluppando velocemente un nuovo meta competitivo, sfruttando uno dei lanciarazzi più potenti del gioco.

Non è certo un mistero come i fan si stiano impegnando il più possibile per ottenere il maggior numero di uccisioni in-game, come dimostrato dal record realizzato da un quartetto qualche giorno fa.

Come riportato da GamesRadar, negli ultimi minuti si stanno infatti moltiplicando a vista d’occhio le segnalazioni degli utenti riguardanti l’incredibile efficacia del JOKR, un lanciarazzi in grado di cambiare tantissimo l’esito delle partite.

Secondo la community online, si tratta a tutti gli effetti di uno strumento che permette di unire la mira di un fucile di precisione alla potenza delle bombe a grappolo, ma offrendo molto meno preavviso alle vittime rispetto a queste ultime.

Le squadre online stanno venendo devastate dal JOKR.

Questa incredibile combinazione permette al JOKR di essere una delle armi più devastanti di Warzone, la cui community non ha ovviamente perso tempo per sperimentare le tattiche più originali.

Uno degli utilizzi più efficaci è quello di sfruttare il JOKR per coprire i propri compagni cecchini, venendo sfruttata come una vera e propria arma finale per ottenere le uccisioni.

Un altro utente ha invece ideato una strategia molto più ingegnosa per tendere una vera e propria trappola alle squadre in difficoltà.

Perché la tattica funzioni, è necessario trovarsi in uno degli edifici più alti del gioco: dopo aver chiamato un attacco con la bomba a grappolo, gli avversari saranno costretti a salire sulle scale per mettersi al riparo.

Ed è in quel momento che verrà tesa l’imboscata, con un attacco del JOKR preciso e letale mentre la squadra nemica cerca di scappare:

Che il JOKR sia davvero destinato a diventare il nuovo meta di Call of Duty Warzone? Non ci resta che aspettare e vedere come proseguiranno le partite online. Nel frattempo, consideratevi avvisati.

La potenza esplosiva di questo lanciarazzi non potrebbe comunque essere messa a confronto con l’imminente nuclearizzazione di Verdansk, che a quanto pare non dovrebbe avvenire nella giornata odierna.