Call of Duty Warzone cambia un aspetto controverso di Verdansk ’84?

Call of Duty Warzone cambierà molto presto un aspetto non particolarmente apprezzato della mappa Verdansk ’84.

La battle royale gratuita di Activision si è aggiornata da pochissimo con un look ispirato a Call of Duty Black Ops Cold War, ma pare stia già per ricevere dei ritocchi.

Questo a prescindere dai tanti pacchetti programmati per il gioco, come quello che ha appena introdotto un’arma davvero speciale.

E a prescindere dai problemi che tuttora affliggono l’operatività del titolo, compreso un nuovo, temibile hack scoperto dai soliti furbetti.

Un effetto che sta dando parecchia noia ai giocatori di Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War è il lens flare derivante dai riflessi del sole sulle superfici e l’incrocio con lo sguardo dei giocatori.

Rispondendo ad una notizia sull’argomento, Reed Shingledecker, visual effects artist di Raven Software, ha fatto sapere che potrebbe però cambiato in corsa se gli utenti dovessero chiederlo a gran voce.

«Sono felice di guardare e risolvere ogni preoccupazione sul VFX. Grazie per il feedback», ha risposto su Twitter.

Questo effetto in particolare sarebbe facile da «abbassare», anche se Shingledecker ci ha tenuto a fare una precisazione:

«Posso solo regolare la luminosità del lens flare sullo schermo. Questo include i raggi che cadono sul tetto degli edifici e lo sporco sulla visuale. Non posso controllare la nebulosità, i god ray, o l’effettiva luminosità del sole».

L’effetto è ritenuto da molti appassionati una distrazione eccessiva rispetto al flusso della partita, e questo li sta spingendo a chiederne la rimozione o l’abbassamento.

Qualcosa di simile ma in senso opposto era capitato pochi giorni fa a Rebirth Island, con l’isola che è diventata molto più luminosa e ha raccolto tanti apprezzamenti dai fan.

Se queste sono le novità della Stagione 3, la Stagione 4 preannuncia già grandi cose, sebbene sia ancora piuttosto distante.

Chissà quali potranno essere le trovate della prossima season di Call of Duty Warzone, dopo una riverniciatura in direzione anni ’80 che sta facendo discutere.