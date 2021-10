Call of Duty Warzone cambia nome e presenta la nuova mappa (con data)

Call of Duty Warzone si prepara a dare un nuovo scossone alla sua community, visto che da poco Raven Software e Activision hanno confermato l’arrivo della nuova mappa del battle royale.

Il free-to-play nato come “costola” del primo Modern Warfare ha infatti offerto col passare dei mesi contenuti sempre nuovi e avvincenti, a cui si aggiunge ora una novità davvero molto importante.

Del resto, già dopo la patch rilasciata lo scorso 8 ottobre c’era sicuramente aria di cambiamenti, preludio alla piccola rivoluzione che investirà il gioco nel corso delle prossime settimane.

Senza contare che anche il 19 ottobre, a sorpresa, è approdato un nuovo aggiornamento di Call of Duty Warzone, che introduce nel battle royale diverse novità importanti.

Ora, come riportato anche da GamesRadar+, il nome ufficiale della nuova mappa di Call of Duty Warzone è Caldera, ed è un nuovo territorio su cui combattere che ha come tema un’isola del Pacifico.

Ha più o meno le stesse dimensioni di Verdansk, ma Activision ha in ogni caso sottolineato che la mappa è «basata su due anni di ricerca e ascolto della community» per una migliore esperienza di gioco.

Caldera presenterà più di 200 punti di interesse sparsi tra spiagge sabbiose, rovine, foreste e un enorme vulcano dormiente (per ora) che domina il tutto.

Activision dice che Caldera è stata costruita «con la stessa tecnologia e il motore grafico di Call of Duty Vanguard», che aiuterà a modernizzare il comparto tecnico, assicurando anche un’ottimizzazione per il cross-play.

La nuova mappa sarà disponibile non appena prenderà il via la Stagione 1 di Vanguard, ossia il 2 dicembre: a quel punto, il gioco cambierà nome in Call of Duty Warzone Pacific.

Nell’attesa, i giocatori potranno prendere parte all’evento Secrets of the Pacific a partire dal 24 novembre prossimo.

