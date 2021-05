Call of Duty Warzone, arriva una leggendaria icona action anni ’80?

Call of Duty Warzone continua a vedere la sua appassionata community crescere a dismisura, cosa questa che assicura lunga vita allo sparatutto targato Activision.

Il successo di Call of Duty Black Ops Cold War va infatti di pari passo al gradimento nei confronti del battle royale gratuito dedicato alla saga.

Dopo il debutto di Verdansk ’84, Raven Software ha infatti subito lasciato intendere di voler riempire di nuovi contenuti il gioco.

Ora, stando a tweet rilasciato dall’account ufficiale del gioco, sembra proprio che è in arrivo un nuovo Operatore, il quale potrebbe fare la gioia di tutti gli appassionati di film d’azione tipicamente anni ’80.

Does anyone know SURVIVORJOHN#1009062? Their #WarzoneReport is a sight to be seen. pic.twitter.com/EUFPmexQnF

— Call of Duty (@CallofDuty) May 5, 2021