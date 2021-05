Call of Duty Warzone, aggiornamento in arrivo (e addio “vantaggio sleale”)

Con l’inizio della Stagione 3, Call of Duty Warzone ha sicuramente ricevuto la proverbiale “ventata di aria fresca” che i giocatori del battle royale aspettavano da tempo.

Il nuovo tsunami di contenuti, che ha interessato anche il ben noto Call of Duty Black Ops Cold War, ha portato un mucchio di novità e contenuti.

Ora, dopo il debutto di Verdansk ’84, Raven Software ha confermato che un imminente aggiornamento di Call of Duty Warzone prenderà di mira un “problema” che i giocatori stanno utilizzando per ottenere un vantaggio sleale.

Come riportato da VGC, vari giocatori avrebbero identificato infatti alcuni punti sulla mappa del battle royale che possono essere utilizzati per accedere a posizioni normalmente inaccessibili, ovvero fuori dalla mappa base.

Poco sotto, il tweet della software house:

❗️ Following a series of #Warzone fixes released last week, we're continuing to sweep Verdansk for exploits.

We're aware of several spots that will be addressed in an upcoming patch.https://t.co/YcnMSpQL9Y https://t.co/KodDVWiqAx

— Raven Software (@RavenSoftware) May 3, 2021