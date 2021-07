Call of Duty Warzone, allarme cheater: i fan chiedono un intervento

Nelle ultime ore i fan di Call of Duty Warzone si sono dichiarati molto preoccupati per il crescente fenomeno dei cheater, che sta invadendo anche le versioni per console.

Il battle royale incluso su Call of Duty Black Ops Cold War ha da sempre dovuto fare i conti con gli hacker online, che purtroppo rovinano il divertimento ai giocatori che vogliono mettersi alla prova onestamente.

Recentemente è stata segnalata l’esistenza di un nuovo tool che permette di utilizzare i cheat anche su PS5 e Xbox Series X, chiedendo semplicemente al giocatore di puntare i propri avversari.

Activision non è rimasta indifferente dalla notizia, prendendo immediatamente provvedimenti ed oscurando le pubblicità di questo nuovo strumento.

I fan di Call of Duty Warzone chiedono di tagliare fuori il PC dal cross-play.

Tuttavia, anche se la guerra contro i cheater su console dovesse riuscire ad essere vinta, gli utenti di queste piattaforme dovrebbero comunque fare i conti con la grande quantità di imbroglioni presenti nella versione PC del titolo.

Per questo motivo, come riportato da Game Rant, alcuni fan hanno deciso di chiedere ad Activision un intervento deciso per arginare il fenomeno, apportando una modifica significativa al cross-play.

Secondo questi giocatori, il cross-play dovrebbe tenere conto unicamente dei giocatori presenti su altre console, escludendo gli utenti PC e lasciando che giochino fra di loro.

I fan sostengono che, sebbene tutti i giochi multiplayer debbano necessariamente fare i conti con gli imbroglioni, la situazione su Warzone pare essere diventata davvero insostenibile.

Di conseguenza, questo fix temporaneo permetterebbe ad Activision di identificare con maggiore accuratezza i cheater, liberando gli utenti console dalla maggior parte degli hacker.

Come sottolineato da altri utenti, sembra però molto difficile che la software house sia incline ad ascoltare la loro richiesta, dato che il rischio concreto è che la comunità PC possa ritrovarsi ancora più invasa da cheater, rendendo il gioco conseguentemente inaccettabile.

Ai fan probabilmente non resta che avere pazienza e sperare che Activision riesca a porre un freno a questo fastidioso fenomeno, consapevoli che gli sviluppatori sono i primi ad odiare questa categoria di utenti.

Sono piovute critiche anche da parte di uno streamer importante, secondo il quale gli sviluppatori non hanno idea di quello che stanno facendo.

Nel frattempo, il team sta lavorando all’arrivo della Stagione 4 Reloaded: con un nuovo trailer è stata svelata una nuova mappa e la data d’uscita.