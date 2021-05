Call of Duty Black Ops Cold War è gratis, ma solo per poco tempo

In occasione del Memorial Day, la giornata in cui gli Stati Uniti d’America rende omaggio ai soldati americani caduti in guerra, Call of Duty Black Ops Cold War sarà disponibile gratis per tutti i giocatori, che potranno giocare online senza costi aggiuntivi.

Ad anticipare la notizia, secondo quanto riportato da GamesRadar+, è stato l’affidabile sito Charlie Intel, che ha diffuso un leak su una campagna pubblicitaria che verrà utilizzata per pubblicizzare il weekend gratuito su Black Ops Cold War.

L’operazione dovrebbe dunque essere molto simile a quanto già accaduto lo scorso mese, in cui tutti i giocatori hanno potuto godere di questo titolo gratuitamente per l’intero fine settimana.

Questa promozione ci consentirà di giocare non solo alla componente multigiocatore del titolo, ma anche alla modalità Outbreak, anch’essa resa disponibile temporaneamente gratis in occasione del lancio.

Il multiplayer di Black Ops Cold War potrà essere giocato gratuitamente per tutto il weekend.

Al momento la notizia deve ancora essere confermata da Treyarch o Activision, ma la fonte è molto affidabile e sembra ormai solo questione di tempo prima che il tutto venga annunciato ufficialmente anche dagli sviluppatori.

Secondo quanto svelato nell’immagine, Call of Duty Black Ops Cold War sarà disponibile gratuitamente a partire da giovedì 27 maggio e sarà possibile giocarci fino al primo giugno.

There will be a Black Ops Cold War Free Access Weekend from May 27 to June 1. pic.twitter.com/Ree9f5DmRE — Call of Duty News (@charlieINTEL) May 24, 2021

Sarà dunque un’ottima occasione per tutti i giocatori di provare con mano la modalità Outbreak, che appena pochi giorni fa ha ricevuto un aggiornamento molto importante.

In tutto il mondo sarà dunque possibile celebrare questo fine settimana uccidendo il maggior numero di non morti possibile, o semplicemente divertendosi nel classico multiplayer del titolo.

Non appena arriverà la conferma ufficiale da parte degli sviluppatori, vi terremo naturalmente aggiornati con le ultime novità.

Ricordatevi di tenere a disposizione abbastanza spazio nel vostro dispositivo di archiviazione, soprattutto se tenete installato anche Warzone e Modern Warfare: 500GB potrebbero non essere sufficienti.

Nel frattempo, la storica mappa Verdansk di Warzone è stata aggiornata per richiamare proprio l’aspetto di Black Ops Cold War, ma un particolare aspetto controverso potrebbe essere modificato.

Un hack particolare sta inoltre creando diversi problemi online su Warzone: un aimbot particolarmente sofisticato in grado di rovinare le esperienze online.