Call of Duty Warzone 2, un leak clamoroso svela la nuova mappa completa

Call of Duty Warzone 2 è stato annunciato qualche tempo fa da Activision e, come di consueto per questo tipo di titoli, arrivano i primi leak.

Il battle royale legato a Call of Duty Vanguard (che potete acquistare in offerta su Amazon) avrà quindi un vero e proprio sequel, che erediterà sicuramente tutti i punti di forza del predecessore.

Warzone 2 è stato descritto come un titolo con innovazioni rivoluzionarie in un settore, quello dei battle royale, che ormai ha tantissima concorrenza.

I primi dettagli del seguito di uno dei battle royale più famosi sono già emersi e, da quanto abbiamo potuto scoprire, introdurrà parecchie novità.

Se volevate cominciare a prepararvi per le scorribande in Warzone 2 c’è un leak che vi darà una mano.

Come riporta VGC, infatti, è stata svelata la mappa completa della nuova versione del battle royale, con tanto di suddivisione dei punti di ingaggio.

Il noto insider Tom Henderson ha pubblicato un’immagine della mappa, rivelando tutti i suoi punti di interesse (POI) e diverse caratteristiche degne di nota.

Tra queste una significativa quantità di zone d’acqua che, stando ad Henderson, sono collegate ad una nuova dinamica di nuovo che verrà introdotta per la prima volta in Warzone.

Ecco la mappa di Warzone 2 protagonista del leak:

Non si tratta ovviamente della mappa ufficiale, ma la fonte è stata sempre molto affidabile e possiamo presumere che questa rappresentazione sia veritiera.

Chissà se il nuovo battle royale potrà risollevare dalla crisi il franchise di Warzone. Gli ultimi dati, infatti, avevano mostrato un calo significativo di utenti attivi.

Warzone 2 uscirà in concomitanza con Modern Warfare 2, altro titolo molto atteso di cui ieri abbiamo scoperto la data di uscita.

E scommettiamo che anche Warzone Mobile farà i suoi bei numeri, un porting per iOS e Android che è attualmente in beta.