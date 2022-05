Call of Duty Modern Warfare 2, annunciata la data di uscita

Call of Duty Modern Warfare 2, sequel del fortunato mid-reboot del 2019, era stato svelato in maniera sibillina qualche settimana fa.

Richiamando uno dei titoli più amati di sempre del franchise, questo Modern Warfare 2 segue fedelmente l’amato episodio uscito qualche anno fa (e che potete recuperare su Amazon).

Giusto un mese fa Activision aveva svelato il logo di questo nuovo episodio del franchise, mandando in visibilio tutti i fan della saga di sparatutto più famosa.

Titolo che, con molta probabilità, userà il motore grafico del nuovo capitolo di Call of Duty Warzone, confermato a sorpresa da Activision qualche tempo fa.

E finalmente, dopo questa nuova attesa, Activision ha svelato la data di uscita definitiva del gioco: Call of Duty Modern Warfare 2 sarà disponibile dal 28 ottobre 2022.

La comunicazione è arrivata tramite Twitter, con un nuovo trailer che mostra primo artwork ufficiale e alcuni dei personaggi che torneranno:

Il teaser mostra il punto di vista di un drone su delle opere d’arte nel mondo reale, con gli operatori Capitano John Price, Ghost, John “Soap” MacTavish, Kyle “Gaz” Garrick e il nuovo arrivato colonnello Alejandro Vargas delle forze speciali messicane.

Non c’è nessun gameplay, purtroppo, ma il teaser ci dà un ulteriore appuntamento per scoprire tutte le novità di Call of Duty Modern Warfare 2.

Pre-orders of Modern Warfare 2 are not going live today. Stay tuned…

June 8, 2022 is expected reveal per the teaser. #ModernWarfare2 pic.twitter.com/wSc4Colnzt

— CharlieIntel (@charlieINTEL) May 24, 2022