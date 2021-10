Call of Duty prepara il nuovo gioco gratis: Activision svela un’acquisizione

Il franchise Call of Duty è sicuramente uno dei maggiori punti di forza di Activision, soprattutto grazie a un’offerta variegata in grado di coinvolgere fasce di utenza molto ampie su tanti dispositivi diversi.

Tra questi ci sono anche gli smartphone, grazie al successo ottenuto da Call of Duty Mobile: mentre Activision si sta ormai preparando all’imminente lancio di Vanguard, il publisher ha avuto modo di annunciare una nuova acquisizione per realizzare un capitolo proprio per i dispositivi portatili.

Una strategia che ha sicuramente senso per il futuro del franchise, considerando che Call of Duty Mobile ha già dimostrato di saper guadagnare delle cifre record.

Il successo del titolo per smartphone non è però arrivato senza conseguenze: ricordiamo che c’è chi è, disgraziatamente, arrivato perfino ad assassinare brutalmente una pro player.

Il nuovo gioco di Digital Legends supporterà il nuovo gioco mobile di Call of Duty.

Come riportato da VGC, Activision ha ufficializzato l’acquisizione dello studio di sviluppo Digital Legends, conosciuto soprattutto per aver realizzato Respawnables e After Pulse, una serie sparatutto dallo stile molto simile proprio a Call of Duty.

Chris Plummer, capo della divisione mobile di Activision, ha annunciato l’operazione sottolineando come lo studio ha già avuto modo di collaborare con loro da vicino durante tutto l’anno, e che questa mossa aiuta a «costruire un roster di team e talenti per lo sviluppo mobile di classe mondiale».

Il presidente di Activision-Blizzard, Rob Kostich, ha inoltre voluto approfondire che questa non sarà l’unica operazione messa a segno dal colosso videoludico:

«Pensando a lungo termine, dopo aver osservato un’efficace crescita sulla piattaforma [mobile], direi che crediamo esserci un’opportunità per connettere meglio i dispositivi mobile con l’intero ecosistema di Call of Duty, e stiamo assumendo aggressivamente nuovi talenti per aiutarci in questo viaggio».

Kostich ha inoltre ricordato gli attuali sforzi del publisher, che prima di questa acquisizione aveva già annunciato il nuovo studio interno Solid State, creato appositamente per la produzione di nuovi giochi per smartphone.

Sembra dunque che Call of Duty possa presto ricevere un nuovo capitolo gratis accessibile a tutti i giocatori, sebbene non siano ancora stati svelati altri dettaglio sul nuovo misterioso free-to-play.

Fra pochi giorni sarà invece finalmente disponibile Vanguard, l’ultimo capitolo principale della serie che mostrerà la Seconda Guerra Mondiale come non l’avete mai vista.

Nel frattempo, Warzone si sta preparando a cambiare nome proprio in occasione dell’uscita del nuovo videogioco: sarà disponibile una nuova mappa nella quale combattere.

Se state invece già pensando al capitolo principale che dovrebbe seguire Vanguard, stando alle prime indiscrezioni l’episodio del 2022 dovrebbe includere una feature controversa.