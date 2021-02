Call of Duty Mobile, una pro player assassinata da un giocatore

Ci sono notizie che non vorremmo mai battere: Guilherme Alves Costa, un giocatore di Call of Duty Mobile, ha ammesso di aver ucciso una giocatrice dello stesso sparatutto mutligiocatore nota con il nickname di SOL.

L’omicidio ai danni di Oliveira Bueno da Silva è al momento avvenuto per cause non ancora chiarite. Costa ha in ogni caso ammesso alle forze dell’ordine di aver pianificato l’assassinio della giovane (via DualShockers).

Da quando la notizia è divenuta virale su Internet, molti giocatori di Call of Duty Mobile hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia e agli amici di Oliveira Bueno da Silva, alias SOL, la cui scioccante morte ha lasciato tutta la community davvero affranta e sconvolta.

https://twitter.com/portilho/status/1364304917293277184

Una giocatrice di CoD Mobile brasiliana è stata brutalmente assassinata questa settimana. Sembra che l’assassino abbia anche registrato video e condiviso il tuto con i suoi amici. Questo è al di là della semplice follia. Invio le mie più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici della ragazza uccisa.

Stando ad alcune prove trovate dagli agenti di polizia a casa di Guilherme, l’assassino ha infatti costretto la giocatrice a venire a casa sua, pugnalandola più volte. La cosa ancora più agghiacciante è però un’altra: un video del corpo della vittima ormai esanime è stato pubblicato su alcuni gruppi social, successivamente segnalati alla polizia dagli stessi amministratori.

Durante l’arresto, Costa avrebbe urlato più volte di essere sano di mente e di aver compiuto il gesto di proposito. Le indagini sono tutt’ora in corso.

Il consiglio, per evitare che episodi del genere possano ripetersi in futuro, è ovviamente quello di segnalare eventuali minacce gravi ricevute durante le partire nei giochi multiplayer online, chiedendo se necessario aiuto anche alle forze dell’ordine.

La redazione di SpazioGames al gran completo fa le più sincere condoglianze alla famiglia di SOL e ai suoi amici più stretti.