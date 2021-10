Call of Duty Vanguard e la Seconda Guerra Mondiale come non l’avete mai vista

Activision e Sledgehammer Games sono quasi pronti al rilascio Call of Duty Vanguard, l’ultimo e atteso capitolo della serie di FPS a sfondo bellico, diventata con gli anni un vero e proprio baluardo del genere di appartenenza.

Il prossimo episodio del franchise avrebbe infatti tutte le carte in regola per essere sia una grandiosa avventura multigiocatore, che anche e soprattutto un’ottima esperienza per giocatore singolo.

Gli sviluppatori hanno del resto reso noto in queste settimane di aver dato via a questo nuovo capitolo come la prima parte di una nuova (possibile) trilogia.

Senza contare che, solo pochi giorni fa, ha preso il via un concorso chiamato Call of Duty Vanguard & Win, in grado di far vincere un bel po’ di chicche niente male.

Ora, durante la giornata di oggi Activision ha pubblicato un nuovo trailer di Call of Duty Vanguard, pensato per mostrare alcuni veri fotografi di guerra in “azione” nel gioco.

I fotoreporter Alex Potter e Sebastiano Tomada Piccolomini si sono infatti avventurati all’interno del motore di gioco per un servizio fotografico esclusivo tenuto presso gli studi di motion capture del publisher americano.

I viaggi di Potter e Piccolomini sono stati poi inseriti in un video promozionale (visionabile poco sotto), permettendo ai giocatori di vedere le reazioni dei fotografi messi di fronte all’estremo realismo del gioco.

Alex e Sebastiano hanno una vasta esperienza di riprese in zone di guerra, comprese battaglie in tutto il Medio Oriente.

In basso, trovate il filmato della durata di poco meno di tre minuti:

La descrizione ufficiale del trailer recita: «Due celebri giornalisti di guerra, Alex Potter e Sebastiano Piccolomini hanno messo piede in Call of Duty Vanguard per immortalare la Seconda guerra mondiale come non l’abbiamo mai vista prima».

Ricordiamo che in queste settimane sono apparse online le prime video comparative ci hanno già permesso di farci un’idea sommaria circa la migliore versione console di Vanguard.

In vista del il 5 novembre, date anche una letta approfondita alla nostra anteprima di Vanguard pubblicata diversi giorni fa sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.

Infine, già si parla del prossimo Call of Duty 2022, il quale potrebbe essere nientemeno che un sequel di uno dei capitoli della serie più amati di sempre.