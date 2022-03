Call of Duty, si riaccendono le voci sul nuovo capitolo (e sono esplosive)

Call of Duty Modern Warfare 2 è uno degli episodi più amati dai fan della saga, ed è stato protagonista di una versione remastered ma non di un rifacimento vero e proprio, come accaduto per il predecessore.

Dopo le varie parentesi più o meno apprezzate come Black Ops Cold War, gli appassionati desiderano ardentemente un nuovo Modern Warfare.

Del resto, a febbraio è stato reso noto che il nuovo capitolo sarà proprio un sequel del Modern Warfare uscito nel 2019, progettato per portare in campo anche una nuova esperienza Warzone.

Ora, come riportato anche dai colleghi di GamesRadar+, qualcosa sembra muoversi (finalmente, oseremmo dire) nella giusta direzione.

Il doppiatore di Call of Duty Modern Warfare, Barry Sloane – che dà voce al capitano Price – ha postato una foto con un’arma di scena che ha quindi riacceso le voci circa un Modern Warfare attualmente in lavorazione.

Il post di Sloane mostra un’arma che sembrava essere etichettata “Warfare” nella parte superiore, coperta di nastro rosa e rosso per scopi di mo-cap, e alcuni altri segni, tutti legati al marchio Call of Duty.

Sloane non ha scritto ad accompagnare l’immagine, se non l’emoji “looking” con i due occhi che ammiccano a qualcosa di interessante.

Questo potrebbe significare che il team è attualmente al lavoro sul sequel di Modern Warfare, di cui scopriremo i dettagli solo nelle prossime settimane.

Avete letto anche che il terzo capitolo di Modern Warfare, che ricordiamo essere stato pubblicato nel 2011, è diventato improvvisamente il gioco più visto su Twitch?

Ma non solo: sembra che nel 2023 non vedremo per la prima volta n nuovo gioco principale di Call of Duty, visto che il capitolo del prossimo anno dovrebbe essere un free-to-play.