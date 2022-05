Call of Duty Modern Warfare 2, feature esclusiva su PS5? Il reveal sarebbe imminente

Dopo l’annuncio ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 2 avvenuto con un breve teaser, potrebbe essere finalmente arrivato il momento di osservare l’attesissima nuova fatica di Infinity Ward più approfonditamente già a partire da questa settimana.

Secondo le ultime indiscrezioni, il successore di COD Modern Warfare (potete acquistarlo con consegna rapida su Amazon) sarebbe infatti uno dei nuovi giochi protagonisti dell’imminente evento PlayStation State of Play, che potrebbe svelare anche una feature esclusiva su PS5.

Sappiamo infatti che sarà una mezzanotte carica di tanti giochi, con un particolare occhio di riguardo verso il lancio di PS VR 2: sarebbe proprio l’annuncio della compatibilità con il nuovo visore di ultima generazione il motivo per cui Activision avrebbe scelto proprio tale data.

Le ultime voci degli insider corrisponderebbero con quanto precedentemente svelato già all’inizio del mese, prima che venisse rivelata l’ufficialità dell’evento State of Play: era stato infatti indicato proprio il 2 giugno come potenziale data del reveal.

Il report dell’insider RalphsValve su What If Gaming anticiperebbe infatti la possibile presenza di Call of Duty Modern Warfare 2 nell’evento, con il potenziale annuncio di una compatibilità specifica per PlayStation VR 2.

Potrebbe trattarsi non solo di una feature in esclusiva per utilizzare il visore, ma anche una vera e propria esperienza disegnata per il visore in realtà virtuale, in maniera simile a quanto già accaduto con Jackal Assault di Infinite Warfare per la precedente VR di casa PlayStation.

Secondo l’insider potrebbe dunque trattarsi di un’esperienza standalone che sarebbe parte di uno degli oltre 20 titoli di lancio previsti, forse disponibile perfino gratuitamente proprio come Jackal Assault.

Naturalmente al momento non possiamo sapere se l’indiscrezione sia effettivamente veritiera, motivo per il quale vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni: l’appuntamento da segnare sul calendario è dunque il 2 giugno per scoprire se sarà arrivato il momento di avere ulteriori notizie su Call of Duty Modern Warfare 2.

Ricordiamo in ogni caso che Activision e Infinity Ward hanno già annunciato la data d’uscita del nuovo attesissimo capitolo: COD Modern Warfare 2 sarà ufficialmente disponibile dal 28 ottobre 2022.