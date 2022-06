Il Call of Duty classico più amato è in Unreal Engine 5, ed è un sogno per i fan

La serie Call of Duty è cambiata molto nel corso degli anni, sebbene i fan del franchise preferiscono ancora i primi capitoli della serie in cui il multiplayer non era l’obiettivo principale degli sviluppatori.

Tralasciando giochi come Modern Warfare (che potete acquistare in offerta su Amazon), gli episodi classici hanno infatti un posto speciale nel cuore degli appassionati.

Considerando l’uscita ormai prossima di Modern Warfare 2, la serie al momento non sembra voler tornare al passato, specie durante la Seconda Guerra Mondiale.

Ora, come riportato anche da Wccftech, qualcuno ha deciso di ripescare il leggendario Call of Duty 2 ma con lo splendore dell’Unreal Engine 5.

Sebbene al momento non sono probabili remake o rimasterizzazioni dei primi capitolo della serie Call of Duty, abbiamo ora la possibilità di vedere come sarebbe un remake moderno di Call of Duty 2, basato sul motore grafico di Epic.

Grazie all’ormai noto e bravissimo TeaserPlay, è possibile ammirare un concept trailer realizzato con Lumen, Nanite e riflessi in ray-tracing, per un aspetto davvero meraviglioso.

Trovate il video poco sotto, nel player dedicato.

«Immaginiamo Call of Duty 2 Remake in Unreal Engine 5, un sogno che speriamo diventi realtà», si legge nella descrizione di TeaserPlay.

«In questo video immagineremo COD Remake, un grande gioco di cui abbiamo bisogno con una grafica next-gen, visto che abbiamo cercato di utilizzare tutta la potenza e le caratteristiche di Unreal Engine 5».

Call of Duty 2 è stato originariamente pubblicato nel 2005 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Il gioco è considerato un enorme passo avanti rispetto al suo predecessore, introducendo nuove meccaniche di gioco, come il sistema di salute che si rigenera, in una corposa campagna ambientata nella Seconda Guerra Mondiale che permetteva ai giocatori di vivere la storia attraverso le prospettive di quattro diversi soldati.

