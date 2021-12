Call of Duty, il capitolo del 2022 avrà un atteso ritorno? Spunta il rumor

Nonostante non sia ancora arrivato un annuncio ufficiale, i fan di Call of Duty sono ben consapevoli che con ogni probabilità arriverà un nuovo capitolo già l’anno prossimo, dato che Activision avrebbe già iniziato i lavori.

Secondo le prime indiscrezioni, il prossimo capitolo dovrebbe rappresentare un ritorno all’universo di Modern Warfare, riproponendo dunque diversi eventi chiave visti nel secondo episodio della serie.

Proprio per questo, si vocifera che il nuovo capitolo dovrebbe chiamarsi proprio Call of Duty Modern Warfare 2, pur ricordando che non è ancora arrivata una conferma ufficiale da parte degli sviluppatori.

A dare man forte a questa indiscrezione, secondo quanto riportato da GamesRadar+, ci potrebbe essere anche il ritorno di Ghost, uno dei personaggi più iconici dell’originale Modern Warfare 2.

Il problema principale legato a un suo ritorno era dovuto alle controversie del doppiatore Jeff Leach, che ha interpretato il personaggio su Mobile e Warzone, ma con il quale il publisher ha tagliato i ponti dopo i suoi commenti sessisti.

Per questo motivo, secondo quanto riferito dal leaker RalphsValve, per il sequel di Modern Warfare sarebbe già pronto Craig Fairbrass, ovvero il doppiatore che interpretò il personaggio proprio nel capitolo originale:

Craig Fairbrass, to reprise his role in MWII as Simon ‘Ghost’ Riley pic.twitter.com/TkW8a0iiv8 — Ralph (@RalphsValve) December 15, 2021

Se la notizia del suo recast fosse confermata, si tratterebbe di una scelta non solo sensata, dato che Fairbrass è già stato apprezzato dai fan per la sua interpretazione, ma rappresenterebbe la volontà di Activision di realizzare un remake molto fedele all’originale.

Naturalmente ricordiamo che allo stato attuale si tratta solamente di un’indiscrezione che non è stata confermata dai diretti interessati, motivo per cui vi invitiamo a prendere questa notizia con le dovute precauzioni.

Qualora gli sviluppatori dovessero ufficialmente confermare che sarà questo il Call of Duty del 2022, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Resta dunque da attendere per comprendere anche se sarà introdotta per davvero anche una feature controversa, molto criticata dai fan dei recenti capitoli della saga.