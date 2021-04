Call of Duty Black Ops Cold War è gratis, ma a tempo limitato

Grazie a un evento gratuito, i giocatori potranno provare Call of Duty Black Ops Cold War, mettendo le mani sulla modalità multiplayer e su quella Zombie Outbreak.

Lo sparatutto di Treyarch ha di recente raggiunto la Stagione 3, che ha visto al suo interno un ampliamento dell’arsenale, nuove modalità di gioco, delle modifiche alla mappa e tante altre novità (anche relative ai non morti, vero e proprio marchio di fabbrica della serie).

Per quanto riguarda il free-to-play Call of Duty Warzone, non sono mancati degli eventi degni di nota: la tanto attesa nuclearizzazione di Verdansk si è infine avverata, con tanto di enorme fungo atomico. Rebirth Island, la mappa dalle dimensioni più piccole, è stata invece risparmiata.

L’iniziativa gratuita che farà contenti un gran numero di videogiocatori, in particolare quelli che non hanno ancora provato lo sparatutto uscito a novembre 2020, è stata annunciata tramite un tweet sulla pagina Twitter ufficiale di Call of Duty.

Play Call of Duty: Black Ops Cold War for free! 🙌 Jump into Free Access for #BlackOpsColdWar today until 4/28 at 10am PT.https://t.co/eiDKx8fE2e pic.twitter.com/qs61KM6N4f — Call of Duty (@CallofDuty) April 23, 2021

Come riportato sulle pagine di Game Rant, l’inaspettato lancio, seppur a tempo limitato, della modalità gratuita consentirà ai giocatori di accedere al multiplayer del titolo dal 23 fino al 28 aprile.

I fan di vecchia data della serie saranno lieti di sapere che nella Stagione 3 è stata riproposta, direttamente dalla serie Black Ops, la modalità Sticks and Stones, che consente di dedicarsi alle battaglie corpo a corpo.

Anche l’interessante variante Zombies Outbreak, lanciata inizialmente il 25 febbraio, sarà giocabile liberamente nei sei giorni di accesso gratuito.

In questa modalità i giocatori saranno incoraggiati all’esplorazione di grandi mappe infestate da Zombie, e dovranno contare l’uno sull’altro per poter sopravvivere in territorio inospitale.

Rimanendo in tema Call of Duty, è bene ricordare che una versione next-gen di Call of Duty Warzone è attualmente in corso di sviluppo per PS5 e Xbox Series X|S, anche se attualmente priva di una data d’uscita.

La distruzione di Verdansk all’interno del free-to-play non ha mancato di suscitare una domanda nei fan più affezionati: rivedremo di nuovo la città come l’abbiamo conosciuta?

La risposta è già arrivata e non piacerà a tutti. Lo sparatutto si trova infatti in una fase di transizione e rilancio che prevede anche questo cambiamento irreversibile.

Se, spinti dalla nostalgia, volete dare un’occhiata a Verdansk 84, versione anni ’80 della mappa originale, potete farlo grazie a questo video pubblicato nei giorni scorsi in occasione del lancio della Stagione 3.