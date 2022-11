Bungie sta chiedendo ai giocatori di smettere di giocare a Destiny

Destiny ha vissuto una vita tumultuosa, va detto, ma ora Bungie sembra aver trovato il suo equilibrio dopo anni turbolenti.

Il looter shooter aveva fatto promesse reboanti con il primo capitolo, e Destiny 2 (che trovate su Amazon) non è riuscito a mantenerle completamente.

La software house non ha mai perso la volontà di rendere il gioco sempre migliore, anche se alcune misure impiegate per combattere l’hacking hanno creato più problemi.

Il franchise, d’altronde, è tutt’altro che morto, e stanno arrivando altri progetti legati al looter shooter che verranno svelati in futuro.

In queste ore Bungie sta facendo una cosa molto strana, seppur comprensibile, perché sta chiedendo ai giocatori di smettere di giocare a Destiny.

Almeno una singola versione, come riporta Kotaku.

Bungie sta infatti invitando tutti i giocatori a fare attenzione a quale versione di Destiny stiano giocando, ed eventualmente di… smettere se non è quella giusta.

I porting di nuova generazione di Destiny 2 hanno infatti creato qualche problema, perché spesso non è chiarissimo a quale versione si stia giocando, soprattutto tra PS5 e PS4.

Nel suo post settimanale sul blog ufficiale, This Week At Bungie, lo studio ha incluso un piccolo PSA sulla situazione, spiegando che un “numero notevole di giocatori PS5” non sta giocando al porting per PS5, ma è bloccato alla versione PS4 senza saperlo.

Sostanzialmente, per quanto curioso possa sembrare, Bungie ha effettivamente detto ai giocatori di smettere di giocare a quello a cui stavano giocando.

Per rimediare, Bungie ha indirizzato gli utenti verso una pagina web specifica creata da Sony per spiegare come scaricare e installare la versione giusta del tuo gioco specifico su PS5.

Nel frattempo è ancora in ballo l’esclusività di Destiny che, anche se è stato acquistato da PlayStation, per il momento non sarà ancora esclusiva delle console nipponiche.

Un franchise che si allarga in futuro anche fuori dai videogiochi, perché a quanto pare sta arrivando anche un film ispirato al looter shooter.