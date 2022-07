Destiny 2 diventa un’esclusiva PlayStation? Bungie fa chiarezza sul futuro

Dopo che Bungie è entrata ufficialmente a far parte della famiglia PlayStation, sono tornate a farsi particolarmente insistenti le domande dei fan sul futuro di Destiny 2 e sui prossimi titoli della compagnia, in particolar modo relative ad un possibile passaggio ad esclusive.

In molti si sono infatti domandati se in futuro Bungie avrebbe seguito la stessa strada di produzioni come God of War Ragnarok (potete prenotarlo al prezzo minimo garantito su Amazon), ovvero rilasciando i propri giochi solo su PlayStation e, in futuro, su PC.

Dopo che è stata resa ufficiale la mega acquisizione di PlayStation, lo studio di sviluppo ha voluto chiarire la situazione una volta per tutte ai propri fan, spiegando che per Destiny 2 e i loro prossimi giochi non cambierà assolutamente nulla.

Un chiarimento che era già arrivato durante un approfondimento condotto pochi istanti dopo l’annuncio dell’accordo, ma che il team ha voluto ribadire con fermezza anche dopo aver ufficializzato l’importantissima partnership.

Con una breve nota rilasciata ai loro fan sui social media, Bungie ha infatti ribadito che il loro focus continuerà a essere sulle release multipiattaforma e che i loro prodotti, incluso Destiny 2, non diventeranno esclusive PlayStation:

«Destiny 2 resterà su molteplici piattaforme. I nostri giochi continueranno a stare dove si trova la nostra community, dovunque preferisca giocare».

Destiny 2 will remain on multiple platforms. Our games will continue to be where our community is, wherever they choose to play. — Bungie (@Bungie) July 15, 2022

L’ultima affermazione lascia dunque poco spazio a interpretazioni: se su una piattaforma differente da quelle PlayStation c’è una community interessata ad usufruire di un gioco Bungie, allora quel prodotto dovrebbe essere lanciato anche su tali console.

Si tratta infatti di uno dei punti di forza che la compagnia aveva affermato più volte prima dell’acquisizione: gli autori di Destiny 2 avrebbero continuato a mantenere la propria indipendenza, anche dopo essere entrati a far parte della famiglia di Sony Interactive Entertainment.

Negli scorsi mesi, Sony aveva anche chiarito ufficialmente come mai avesse deciso di acquisire proprio Bungie: la casa di PlayStation ha spiegato che si tratta di un’operazione che consentirà di continuare ad evolversi.

Ricordiamo che non si tratta dell’unica ufficialità in casa PlayStation: proprio pochi giorni fa era infatti arrivata la conferma dell’acquisizione del team di Jade Raymond.