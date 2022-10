Breath of the Wild, un giocatore ha scoperto come disarmare i Lynel

Il mondo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild comprende tantissime minacce e creature pericolose, tra cui i Lynel.

Nel capolavoro per Nintendo Switch, che potete sempre recuperare al miglior prezzo su Amazon, il combattimento è una parte importante della formula di gioco.

E quando i giocatori si impegnano alcuni scontri possono diventare degni di una boss fight di un titolo come Sekiro.

Per non parlare del fan di Breath of the Wild che ha trasformato uno scontro con un Guardiano in uno degli episodi più frenetici di Dragon Ball.

Ma a volte i giocatori riescono a fare imprese davvero incredibili, come riporta Nintendo Life.

I Lynel sono uno dei nemici più temibili di Link in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Con la loro figura enorme e massiccia, la velocità allarmante e le armi pericolose, gli scontri contro queste creature possono finire facilmente in un disastro.

Ma non se vengono disarmati in partenza. Come ha fatto un utente, che ha condiviso la sua esperienza su Twitter. Il tutto con uno stratagemma abbastanza complicato.

Il giocatore ha attirato un Lynel dorato nei dintorni della Città delle Gerudo, facendo innescare la custcene in cui le gerudo cacciano Link in quanto uomo.

In questo modo, se il Lynel è visibile nel filmato, getterà le sue armi a terra e tornerà alla sua postazione senza armi e scudo, diventando quindi indifeso.

Per quanto riguarda il combattimento spesso i giocatori si esibiscono in azioni del genere. Ma non solo, perché dal punto di vista artistico la community non scherza.

Un fan di Breath of the Wild è riuscito a creare un capolavoro dentro un capolavoro: eccolo qui.

