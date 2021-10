Breath of the Wild, ecco una boss fight letale degna di Sekiro

The Legend of Zelda Breath of the Wild è stato un titolo sorprendente, che a distanza di anni ancora stuzzica la fantasia dei giocatori e li spinge a fare cose incredibili.

Più di recente abbiamo potuto anche rivivere Skyward Sword HD, che ci ha permesso di riavvicinarci ad uno degli ultimi capitoli della saga pre-Switch.

Ma è Zelda Breath of the Wild ad essere il gioco più celebrato di sempre del franchise, e che i giocatori hanno sviscerato in ogni modo giocandolo in ogni maniera possibile.

E nel quale i giocatori hanno combattuto nei modi più stravaganti, sfruttando la grande libertà di approccio concessa dal gameplay.

E quando pensiamo di aver raggiunto il limite, o almeno aver visto qualcosa di difficilmente replicabile, ecco che qualcuno decide di crearsi una boss fight che non sfigurerebbe in Sekiro.

L’impresa è stata raccontata da Kotaku, e coinvolge un giocatore che ha deciso di mettersi alla prova e combattere i tre mostri più forti del gioco, contemporaneamente.

Link contro un Hinox, un Lynel (bianco, ovviamente) ed un Guardiano, in uno scontro a dir poco epico messo in piedi dallo youtuber Neko, nel quale si è voluto tuffare di sua spontanea volontà.

Uno scontro che ovviamente non è proposto da Nintendo all’interno di Zelda Breath of the Wild, ma che il giocatore si è costruito attirando a sé i mostri per poterli combattere insieme.

Già di per sé riuscire a trascinare i tre nemici all’interno di un solo luogo è un’impresa non da poco, come potete vedere dal video qui sopra. Combatterli poi, non ne parliamo.

Nel caso vogliate mettervi anche voi alla prova con questo scontro senza senso, sempre nel filmato potete trovare tutto il procedimento per metterlo in piedi facendovi seguire dalle tre creature.

I giocatori sono in grado di fare davvero di tutto e non solo combattere, ma anche raccogliere i semi Korogu più difficili con metodi geniali.

Come riuscire ad ottenere una cavalcatura in modi decisamente particolari, anche ricorrendo a della violenza spicciola.

Il capolavoro di Nintendo non ha ispirato solo i giocatori, ma anche i fan, che omaggiano l’opera di Nintendo in ogni modo, anche con la colonna sonora più strana di sempre.