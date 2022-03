Breath of The Wild, un fan ha compiuto un’impresa fuori di testa (che non vi consigliamo di riproporre)

The Legend of Zelda: Breath of The Wild è uno degli open world migliori degli ultimi anni, nonché uno dei titoli più apprezzati presenti attualmente su Nintendo Switch.

L’ultima avventura di Link è stata elogiata per innumerevoli motivi diventando uno dei capisaldi del genere, imprescindibile acquisto per ogni possessore della console ibrida di Nintendo.

Mentre la community continua ad attendere con speranza notizie ufficiali riguardo l’uscita del sequel, e qualcuno decide anche di oltrepassare i confini della mappa del mondo di gioco, adesso c’è chi ha deciso di compiere un’impresa che ha dell’incredibile.

In Breath of The Wild è presente un mercante che incontriamo spesso durante i nostri viaggi all’interno di Hyrule, si tratta di una faccia nota per i fan della serie, visto che lo ritroviamo anche in altri capitoli.

Ma Beedle, questo il nome del mercante, è effettivamente un unico NPC che viaggia per la mappa oppure nel gioco esistono diverse versioni dello stesso personaggio? Si dà il caso che la risposta esatta sia quest’ultima, e un giocatore l’ha scoperto in un modo alquanto bizzarro.

L’utente Reddit ThornyFox ha impiegato ben 10 ore per raggruppare in un unico punto tutte le versioni del mercante presenti nel gioco, e ha formato un’allegra combriccola composta da quattro copie dello stesso personaggio, tutte identiche.

Come potete vedere dalla clip l’utente fa muovere i diversi Beedle urtandoli, quindi riunirli richiede un’impresa titanica, spostandoli tutti a poco a poco, ancora e ancora.

Alla fine del video c’è un simpatico riferimento ad una famosissima band degli anni ’60, con tanto di scritta che appare a schermo che recita “The Beedles“.

Ovviamente potete verificare voi stessi riproponendo le gesta di questo eroico giocatore, ma si tratta di una scelta che sinceramente vi sconsigliamo di prendere, visto che prenderebbe davvero troppe ore del vostro tempo libero.

