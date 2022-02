Zelda Breath of the Wild, un giocatore è andato oltre i confini di Hyrule

The Legend of Zelda Breath of the Wild è oggi uno dei titoli più apprezzati tra quelli disponibili su console Switch (e Wii U), un’avventura davvero favolosa per una miriade di motivi diversi.

Breath of the Wild è infatti un gioco in grado di catapultare il giocatore in un open world realmente sorprendente, un Capolavoro vero che nessuno è ancora stato in grado di emulare.

Mentre i fan aspettando al varco notizie circa il sequel in uscita – pare – nel corso del 2022, sembra che qualcuno abbia voluto forzare il gioco scoprendo alcune caratteristiche nascoste.

Mentre alcuni appassionati hanno dato vita a un vero e proprio multiplayer di BotW, qualcun altro si è ora dilettato a superare per davvero i confini di Hyrule.

Come riportato anche da Nintendo Life, qualcuno ha usato una tecnica davvero unica per portare Link in un posto completamente fuori dal mondo: lo spazio.

Come potete vedere in un post su Reddit, tale ThornyFox ha dovuto farsi saltare in aria varie volte per spingere Link fuori dall’atmosfera del pianeta e andare quindi tra le stelle (o quasi), dove il cielo ha effettivamente un colore diverso.

È un livello di dettaglio impressionante che dimostra che gli sviluppatori del gioco hanno pensato davvero a tutto, anche allo spazio.

Tuttavia, questa non è la prima volta che un giocatore di BOTW si avventura tra le stelle: nel 2020, un giocatore giapponese ha infatti compiuto la stessa impresa usando dei glitch.

Poco sotto, trovate il video della leggendaria impresa di ThornyFox:

Avete letto anche che una nuova sfida di The Legend of Zelda Breath of the Wild è stata completata, visto che un fan ha scoperto come ottenere la “freccia impossibile”?

Ma non solo: un altro capitolo della saga di The Legend of Zelda davvero molto amato ha beneficiato della potenza dell’Unreal Engine 5, diventando un vero e proprio gioco next-gen.

Infine, i giocatori giapponesi hanno voluto eleggere il capolavoro open world di Nintendo come il miglior gioco di sempre.