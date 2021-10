Bravia XR sono arrivati, Sony offre €100 di credito su PlayStation Store

Sono arrivati i nuovi televisori Sony Bravia XR, pannelli progettati in modo specifico per essere usati con le console PlayStation e offrire esperienze di gaming di ultima generazione.

Sony sta lanciando infatti la campagna “Perfect for PlayStation 5“, con la quale raccontare le grandi qualità dei televisori Bravia XR per i videogiocatori.

Anche se, di recente, il CEO di PlayStation ha definito "frustranti" le console, per i giocatori sono ancora degli strumenti fondamentali per vivere le loro avventure.

Tra le quali potrebbe arrivare a breve anche un grande remake di un titolo molto atteso, del quale di recente è emersa una nuova testimonianza.

Per questo motivo, Sony fa un regalo a tutti coloro i quali porteranno a casa un nuovo televisore Bravia XR, specificatamente rivolto agli utenti PlayStation.

Come dichiarato dal comunicato stampa, Sony donerà ai giocatori un buono di €100 di credito su PlayStation Store.

Chiunque acquisterà un televisore di nuova generazione Sony avrà diritto a ricevere il buono. L’offerta si applica a tutti gli acquisti effettuati presso i rivenditori aderenti durante il periodo promozionale.

Lo ribadiamo a scanso di equivoci, il credito è espressamente rivolto agli acquisti in digitale su PlayStation Store, e non può essere convertito in altri buoni in negozio.

Per quanto riguarda la descrizione dei nuovi televisori Sony, ecco ciò che viene riportato nel comunicato ufficiale:

«I televisori “Perfect for PlayStation5” integrano due nuove funzioni esclusive PS5 – Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode – e supportano frame rate fino a 120 fps con risoluzione 4K super-definita, come specificato dallo standard HDMI 2.1 nei giochi compatibili. Inoltre, con un input lag fino a soli 6,0 ms sui modelli Z9J, è possibile ottenere una fluidità e una reattività straordinarie nei giochi sparatutto, sportivi e ad alte prestazioni, dove l’azione si riflette istantaneamente sullo schermo.»

Televisori perfetti per l'attuale generazione di PlayStation.

Mentre Sony è pronta a tornare all’attacco con le acquisizioni, perché a quanto pare quella di Bluepoint è stata solo l’inizio.

