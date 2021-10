Occasioni di fine serie MediaWorld: sconti imperdibili online su una selezione di prodotti!

La nota catena MediaWorld ha aperto una sezione dedicata alle “Occasioni di fine serie“, che vi consentirà di acquistare a prezzo scontato tantissimi prodotti a prezzi imperdibili fino ad esaurimento scorte. Proprio per questo motivo vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su MediaWorld.

Tanti i prodotti proposti dal portale, con una selezione che spazia tra smartphone, PC Desktop, tablet e tanto altro, vi segnaliamo in particolar modo la smart TV LG OLED 77CX6LA, che attualmente potete portarvi a casa a soli 3.799€, rispetto ai 4.999€ usuali di listino, per un risparmio reale di 1200€.

La smart TV LG OLED 77CX6LA offre uno splendido pannello OLED da ben 77″ con oltre 8 milioni di pixel autoilluminanti per neri perfetti e colori brillanti. La smart TV LG OLED 77CX6LA garantisce il meglio in termini di esperienza audiovisiva, grazie a immagini e audio spettacolari mossi dal nuovo processore α9 di terza generazione con Intelligenza Artificiale.

Con l’impiego di algoritmi di deep learning, il processore α9 di terza generazione con IA della smart TV LG OLED 77CX6LA analizza il contenuto sullo schermo per renderlo più coinvolgente. Le regolazioni sono automatiche e ottimizzate per assicurare un’immagine e un suono spettacolari. AI Picture e AI Sound riconoscono infatti cosa stai guardando e regolano in automatico i parametri audio video per il massimo intrattenimento

Gli amanti del cinema avranno di che gioire con la smart TV LG OLED 77CX6LA, data la presenza delle tecnologie True Cinema Experience con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e FILMMAKER MODE che regalano un’esperienza audio video immersiva per godersi ogni tipo di contenuto.

Le offerte incluse in queste “Occasioni di fine serie” di MediaWorld sono veramente tante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

