Blizzard: insufficiente la risposta di Kotick, Ubisoft: “basta essere scioccati”

I dipendenti Blizzard hanno bocciato la reazione dei vertici dell’azienda arrivata in seguito all’annuncio dello sciopero.

Il walkout del team dietro a classici come Overwatch si è svolto regolarmente e ha ottenuto un grande supporto sia dal vivo che sui social.

Il caso interno all’azienda è nato nel momento in cui lo Stato della California ha reso nota una denuncia nei confronti di Activision Blizzard per molestie sul lavoro e altri comportamenti discriminatori.

La notizia di un walkout è arrivata nella giornata di ieri, insieme a quella dei primi provvedimenti annunciati dal CEO Bobby Kotick, con un impatto immediato su World of Warcraft.

In una replica fornita ad IGN, i dipendenti si sono espressi nei confronti di questa prima reazione, ritenendola insufficiente.

«Mentre siamo lieti di vedere che le nostre voci collettivi, inclusa una lettera aperta con migliaia di firme dagli attuali dipendenti, hanno convinto la leadership a cambiare il tono delle loro comunicazioni, questa risposta non tocca argomenti al cuore delle preoccupazioni dei dipendenti», si legge nella risposta dello staff della casa di Diablo.

Gli impiegati di Blizzard ritengono in particolare che questi punti non siano stati centrati:

Il walkout viene ritenuto «non un evento limitato che i nostri leader possono ignorare. Non torneremo al silenzio, non saremo placati dagli stessi processi che ci hanno portato a questo punto».

«Questo è l’inizio di un movimento che durerà in favore di condizioni di lavoro per tutti i dipendenti, specialmente le donne, in particolare donne di colore e transgender, persone non binarie e altri gruppi marginalizzati».