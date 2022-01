Xbox prende le distanze da Activision Blizzard (e annuncia cambiamenti)

Continua a tenere banco il caso Activision Blizzard, che ha visto il colosso videoludico travolto da gravi accuse di discriminazioni sul posto di lavoro e molestie, al punto che anche le grandi industrie videoludiche, come Xbox, hanno voluto immediatamente condannare la vicenda.

Phil Spencer non aveva infatti mai voluto nascondere quanto la vicenda lo avesse disturbato, svelando che i rapporti tra il publisher e le console Xbox sarebbero presto cambiati.

Oltre alle durissime parole di Xbox, erano arrivate feroci condanne da parte di Sony prima e di Nintendo subito dopo, dimostrando che l’intera industria videoludica è rimasta scossa da questi eventi.

Anche The Game Awards 2021 aveva deciso di non dare loro alcuno spazio, con l’unica eccezione dei giochi nominati nelle varie categorie, mentre nelle ultime ore è arrivata anche la condanna da parte di LEGO, che ha detto addio ad un set dedicato ad Overwatch 2.

In un’intervista rilasciata al New York Times (via VGC), Phil Spencer ha deciso di tornare sull’argomento, sottolineando nuovamente di voler prendere le distanze da Activision Blizzard.

Il caso in cui il publisher è stato coinvolto ha portato anche a cambiamenti significativi nel modo in cui le aziende si approcciano l’una all’altra, anche se il capo di Xbox non è voluto entrare nei dettagli:

«Il lavoro che svolgiamo con un partner come Activision è qualcosa di cui, ovviamente, non parlerò pubblicamente. Ma abbiamo cambiato il modo in cui facciamo determinate cose con loro, e ne sono consapevoli».

Phil Spencer ha inoltre ribadito che apprendere della tossicità sul posto di lavoro del publisher lo ha «rattristato e disgustato», ma ha anche voluto sottolineare che nemmeno la storia di Xbox è senza macchie.

Il boss di casa Microsoft ha infatti ricordato un particolare evento di presentazione avvenuto nel 2016, per il quale si era già scusato, ma cogliendo l’occasione per ribadire che è stata un’opportunità per crescere e migliorare.

E si augura di poter aiutare con il suo intervento e la sua esperienza anche Activision Blizzard a poter diventare una compagnia migliore, dopo questo caso che resta assolutamente da condannare e per il quale sarebbero già stati presi provvedimenti.

Nella speranza che le cose possano cambiare presto