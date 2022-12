Bluepoint Games «confermano» il loro quarto gioco: i fan sperano in Bloodborne

Bloodborne è divenuto col passare degli anni un vero e proprio cult per gli amanti del genere dei soulslike, tanto che i fan non hanno mai smesso di sperare in un remake, in un sequel o una remaster.

Il gioco sviluppato da FromSoftware (che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante) è considerato un capolavoro assoluto da una miriade di fan.

Di recente è stato reso noto che il futuro di Bloodborne è ignoto, sebbene in molti sperano ardentemente possa esserci un annuncio a breve termine.

Ora, dopo alcune mezze verità al riguardo, i fan sono nuovamente in fibrillazione, visto che Bluepoint Games avrebbe implicitamente confermato di essere al lavoro su un quarto progetto. Sarà legato a Bloodborne? Nessuno può ancora dirlo.

Non ci stancheremo mai di dire quanto Bloodborne riesce a dire con poco

Come riportato anche da Games Radar, in queste ore Bluepoint Games ha pubblicato un tweet per augurare a tutti i suoi follower buone feste.

Tre dei regali ai piedi dell’albero di Natale nell’immagine sottostante si riferiscono a Demon’s Souls, God of War Ragnarok e Shadow of the Colossus, ossia i tre giochi a cui Bluepoint ha lavorato negli ultimi anni (anche come external partner, nel caso dell’avventura di Kratos).

Alcuni fan, tuttavia, hanno interpretato il misterioso quarto regalo senza alcun disegno come se lo sviluppatore stesse anticipando il loro nuovo progetto, tanto che le richieste di un remaster di Bloodborne sono tornate a farsi sentire.

Bluepoint Games is teasing their next PlayStation project (pictured is Demon’s Souls, Shadow of the Colossus and God of War – with a 4th mystery package!) #PS5 pic.twitter.com/WiRCXcpE5s — Hunter (@NextGenPlayer) December 15, 2022

«Ti prego, fa che ci sia un Dio. Bloodborne, Bloodborne, Bloodborne, Bloodborne, Bloodborne, Bloodborne», scrive un utente nelle risposte al tweet originale.

«Bloodborne è in arrivo, ragazzi!», ha affermato un altro utente di Twitter, con un’arroganza piuttosto singolare. Altri giocatori ritengono che la scatola simboleggi un remake di Metal Gear Solid, altro sogno bagnato dei fan che ad oggi non ha trovato conferma. Staremo a vedere se si tratta di una reale sorpresa in arrivo oppure solo di una… scatola.

Visto che Bloodborne 2 non uscirà, perlomeno in tempi brevi, vi ricordiamo che potete giocare gratis il demake per la prima PlayStation, disponibile da ora e gratis.

Oltre al fatto che all’orizzonte sono in arrivo titoli che colmeranno sicuramente il vuoto lasciato dal capolavoro gotico targato FromSoftware.