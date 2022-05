Bloodborne Lady of the Lanterns espande la lore da una nuova prospettiva

Bloodborne ha un posto speciale nel cuore dei fan, tanto che ora il nuovo fumetto ufficiale è chiamato a espandere la lore del gioco, finalmente.

Il bellissimo titolo sviluppato da FromSoftware (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto interessante) è un’avventura che ha lasciato piacevolmente colpiti sia la critica che il pubblico.

Sebbene da tempo si parli di una presunta Bloodborne Remastered, al momento si è sempre trattato di voci mai confermate ufficialmente da From.

Se del resto il ritorno della serie potrebbe non essere davvero così lontano, a ingannare l’attesa ci pensa l’editore Titan Comics, con Bloodborne Lady of the Lanterns.

Come riportato anche da GamesRadar, Bloodborne Lady of the Lanterns sarà disponibile dal 27 luglio in lingua inglese.

Scritto da Cullen Bunn con disegni a cura di Piotr Kowalksi, colori di Brad Simpson e testi di Andworld Design, il primo numero conterrà anche delle variant a cura di Abigail Harding, Damien Worm, e lo stesso Kowalski.

Composta da un totale di 4 volumi, Lady of the Lanterns sarà incentrato sull’arco narrativo precedente agli avvenimenti visti nel gioco.

Poco sotto, alcune tavole dell’opera che potete ammirare coi vostri occhi.

Al momento non è stata ancora confermata un’edizione italiana della mini serie in questione dedicata a Bloodborne, sebbene non è da escludere che possa presto essere annunciata anche per il mercato nostrano (vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più).

Restando in tema, avete letto anche che solo alcune settimane fa qualcuno ha letteralmente asfaltato il boss finale di Bloodborne come se nulla fosse?

Ma non solo: il bravissimo artista come noto come MI QI ha da poco realizzato una serie di opere d’arte davvero straordinarie dedicate al celebre soulslike gotico di From.

Infine, sulle pagine di SpazioGames abbiamo provato ad elencare 5 dettagli che dovrebbe avere un eventuale Bloodborne 2, in modo tale da mettere d’accordo tutti i giocatori.