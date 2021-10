Bloodborne diventa una serie animata in stile Cartoon Network

Bloodborne è senza ombra di dubbio uno dei soulslike più apprezzati di sempre, tanto che i fan da mesi chiedono un sequel o una remastered.

In maniera quasi identica a giochi come Dark Souls e Sekiro Shadows Die Twice, l’avventura da incubo a Yharnam è entrata nelle menti di tantissimi videogiocatori.

Proprio nelle ultime settimane si è tornati a discutere circa la possibilità che Bloodborne possa presto ricevere una remastered per PlayStation 5, oltre a un vero e proprio sequel.

Senza contare che la notizia che God of War sarebbe presto sbarcato su PC ha causato grande sconforto e rabbia per i fan del soulslike di FromSoftware, che stanno iniziando a perdere la pazienza.

Ora, l’artista Anthony Berardo ha pubblicato sul suo canale YouTube AJBTime un video realmente sorprendente, il quale mostra Bloodborne in una versione mai vista prima.

Il filmato immagina il gioco come fosse una vera e propria serie animata in perfetto stile Cartoon Network.

I tratti dei personaggi e dei nemici (così come le ambientazioni) sembrano infatti in tutto e per tutto simili a quello di alcuni celebri show dell’emittente televisiva americana, con gli ormai celebri “spigoli” a farla da padrone.

Stando alla descrizione del video, Berardo si è ispirato alle opere di Gennadij Borisovič Tartakovskij, come Il Laboratorio di Dexter o l’altrettanto celebre Samurai Jack.

Poco sotto, trovate il sorprendente risultato finale:

La clip è ovviamente ambientata a Yharnam, coi cittadini armati di torce e armi avanzano sanguinanti tra le vie della cittadina avvolta dalle tenebre.

Poco sotto possiamo vedere vari personaggi e boss tratti dal gioco – inclusa Amelia – assieme anche a Maria, boss visto e affrontato nel DLC noto come The Old Hunters.

