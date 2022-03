Elden Ring, un boss eliminato in un modo mai visto (ma c’è un perché)

Elden Ring è un gioco che sta facendo discutere parecchio in queste settimane, anche e soprattutto per la difficoltà piuttosto alta dell’avventura, boss inclusi.

Il soulslike di FromSoftware ha infatti messo d’accordo i fan di Dark Souls e soci, risultando essere un titolo che non dice certo no a un elevato grado di impegno da parte del giocatore.

Se raggiungere il livello massimo in Elden Ring vi consentirà di uccidere i boss in pochi istanti, arriva ora una testimonianza più unica che rara da parte di un giocatore particolarmente fortunato.

Come riportato via Reddit, infatti, qualcuno ha infatti battuto un boss del gioco particolarmente coriaceo, senza quasi muovere un dito.

Attenzione: seguono piccoli spoiler su Elden Ring, specie per quanto riguarda gli scontri con i boss. Proseguite quindi a vostro rischio e pericolo.

Qualcuno ha infatti battuto il potente Margit in Elden Ring in un modo davvero molto particolare, nonché quasi impossibile da replicare.



Come testimoniato dal video, il giocatore incappa infatti in un glitch in grado di eliminare la creatura in men che non si dica.

Magrit non dovrebbe infatti cadere nel burrone, tanto che fa altrettanto ridere che il gioco mostri la dicitura “nemico caduto” su un avversario chiamato di base “The Fell Omen“.

Poco sotto, il video dell’impresa decisamente epica (se così possiamo definirla).

Vero anche che sconfiggere un boss grazie all’ausilio di un glitch, seppur involontario, non è esattamente il massimo della vita, sebbene il giocatore in questione ha sicuramente risparmiato un bel po’ di tempo e fatica. Vero anche che non si tratta della prima stranezza ad essere segnalata: impossibile da dimenticare quella relativa al fantasma di un giocatore che sembra averlo lasciato davvero sbigottito

Senza contare il bug che ha destato dal torpore tutti i fan di Skyrim, davvero strano nel suo essere a tratti anche piuttosto utile.

Infine, avete letto che qualcuno pare essersi preso “una cotta” nei confronti dei vasi viventi del souslike targato From?