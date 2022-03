Black Myth: Wukong: uscita, gameplay soulslike e quello che sappiamo

È in arrivo Black Myth: Wukong, il nuovo action RPG incentrato sul folclore cinese che fin dal suo annuncio nel 2020 ha suscitato un’ondata di entusiasmo tra i giocatori di tutto il mondo.

Si tratta del primo progetto Tripla A dello sviluppatore cinese Game Science, che grazie ad alcuni incredibili trailer è riuscito comunque ad attirare l’attenzione di una larga fetta di utenti.

È molto raro che un gioco di ruolo realizzato da uno sviluppatore indie generi così tanto entusiasmo tra i giocatori e, nonostante ciò, Black Myth: Wukong sembrerebbe proprio essere uno dei giochi più attesi degli ultimi anni.

Lo stesso produttore del gioco Feng Ji ha rivelato di avere grandi ambizioni per il suo nuovo progetto, al punto da chiedere ai giocatori di “dimenticare” il filmato mostrato nel 2020, che a quanto pare era stato realizzato semplicemente per invitare nuovi sviluppatori a unirsi al team.

Sebbene la data di uscita sia ancora piuttosto lontana, abbiamo raccolto abbastanza informazioni da farci un’idea piuttosto precisa di cosa aspettarci dalla nuova avventura di Game Science: ecco allora tutto quello che sappiamo su Black Myth: Wukong.

Su che piattaforme uscirà Black Myth: Wukong?

Secondo quanto rivelato in questi due anni, Black Myth: Wukong è attualmente in sviluppo per PC e per le console della nuova generazione.

Sebbene non siano ancora state rese note notizie certe al riguardo, essendo la data di uscita ancora così lontana, è altamente improbabile che il gioco venga reso disponibile anche per PlayStation 4 e Xbox One.

Da chi sarà sviluppato Black Myth: Wukong?

Come già accennato, Black Myth: Wukong sta venendo realizzato da Game Science, uno studio indipendente cinese con sede a Hangzhou e Shenzhen fondato solamente nel 2014 da alcuni ex sviluppatori Tencent.

I giochi prodotti precedentemente dalla casa produttrice includono alcuni titoli free-to-play per mobile e PC.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso produttore del titolo, Game Science è alla costante ricerca di nuovi talenti, motivo per il quale insieme all’annuncio ufficiale era stato rilasciato un trailer di ben 13 minuti.

I trailer di Black Myth: Wukong

Ad oggi, Game Science ha rilasciato ben tre diversi trailer di Black Myth: Wukong. Il primo, pubblicato nel 2020 a ridosso dell’annuncio ufficiale, mostra ben 13 minuti di gameplay.

Il secondo è invece il trailer ufficiale del gioco.

Infine, l’ultimo filmato rilasciato lo scorso agosto, mostra nel dettaglio la fantastica grafica next-gen realizzata in Unreal Engine 5, con alcuni scorci sulle meccaniche di gioco e su alcune nuove cut-scene registrate in 4K a 60fps fissi al secondo.

L’intero video è stato catturato utilizzando con una scheda grafica Nvidia RTX con DLSS abilitato che riesce finalmente a rendere l’idea di quanto sia avanzala la grafica del nuovo Black Myth: Wukong.

La dettagliata grafica e gli assaggi di combattimento in perfetto stile soulslike hanno contribuito a rendere ancora più impazienti i giocatori in attesa.

Che tipo di gioco sarà Black Myth: Wukong?

Come già accennato, Black Myth: Wukong sarà un action RPG single-player in terza persona con alcuni elementi che richiamano i più famosi soulslike.

Secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori, la casa produttrice ha in programma di realizzare più giochi della stessa serie, di implementare combattimenti con mostri giganteschi e di dare la possibilità ai giocatori di alzare il livello di difficoltà a proprio piacimento.

In occasione di un’intervista con IGN USA, il produttore Feng Ji ha inoltre dichiarato che ci vorranno almeno quindici ore per completare il gioco.

Inoltre, il team di sviluppo sta lavorando sodo per garantire ai giocatori una grande varietà di esperienze, sia a livello di nemici comuni che di boss, puntando all’inserimento di oltre 100 diversi avversari affrontabili durante l’avventura.

Quale sarà la trama di Black Myth: Wukong?

Sebbene al momento non si abbiano notizie certe riguardo alla trama del gioco, sappiamo che la storia di Black Myth: Wukong si basa sul classico della letteratura cinese intitolato Journey to the West, che insieme ad altri tre romanzi compone un’opera di fondamentale importanza per la cultura e la tradizione cinese.

Il protagonista di questa storia è Sun Wukong, noto anche come Money King (Re Scimmia), il quale sembra essere anche l’eroe di Black Myth: Wukong.

I romanzi seguono le vicende del protagonista fin dalla sua nascita accompagnandolo poi nel suo viaggio alla ricerca dell’immortalità, durante il quale imparerà anche a trasformarsi in diversi animali e oggetti.

Stando a quanto narrato nei libri, Wukong possiede una lunga lista di abilità speciali, che gli consentono di cambiare forma a suo piacimento, di creare delle vere e proprie copie di se stesso, di manipolare gli agenti atmosferici e di lanciare speciali incantesimi per controllare gli spiriti.

Inoltre, l’eroe sembrerebbe esperto in tantissime diverse forme di combattimento.

Il gameplay di Black Myth: Wukong

Grazie ai due trailer pubblicati negli ultimi due anni, ci siamo fatti un’idea piuttosto precisa di come sarà il gameplay di Black Myth: Wukong.

Come già detto, si tratterà di un action RPG in terza persona che unisce un’importante esplorazione degli ambienti di gioco a un gameplay in stile Souls che si basa principalmente sulle abilità del protagonista.

In alcuni spezzoni dei trailer vediamo l’arma di Wukong, un bastone magico di ferro nero, aumentare improvvisamente le sue dimensioni e spazzare via un intero esercito in un solo colpo.

Il bastone magico dell’eroe potrà anche essere utilizzato per sferzare potenti attacchi elementali e per difendersi: il reveal trailer mostra chiaramente Wukong che para i colpi dei nemici facendo roteare l’arma.

Lo stesso trailer mostra il protagonista trasformarsi in un insetto per attraversare aree gremite di nemici senza farsi vedere.

Tra gli avversari da affrontare, l’eroe dell’avventura incontrerà piccoli gruppi di mostri antropomorfi o enormi eserciti da affrontare completamente da solo.

L’ultimo video gameplay rilasciato da Game Science mostra una lunga serie di nuove abilità: a quanto pare, Wukong sarà in grado di trasformarsi in un enorme masso per deviare gli attacchi dei nemici, di congelare gli avversari e di trasformarsi in creature volanti capaci di scagliare potenti attacchi elementali.

Non mancheranno i giganteschi boss tipici dei più famosi soulslike, tra cui quello che sembra essere un enorme lupo, un mastodontico ragno e altre plausibili creature abominevoli.

Dove sarà ambientato Black Myth Wukong?

Benché al momento non si sappia ancora molto sull’ambientazione del nuovo Black Myth:Wukong, quel poco che ci è stato mostrato è bastato a scatenare la curiosità dei giocatori.

In attesa di nuovi dettagli sulle location del gioco, l’art director Yang Qi ha voluto mostrare alcuni scorci di ambientazione condividendo alcune immagini sul suo profilo ArtStation.

Le illustrazioni mostrano sono davvero suggestive e sembrano promettere un prodotto di alta qualità.

Black Myth: Wukong è ispirato a God of War

Secondo quanto rivelato dal famoso analista Daniel Ahmad, Black Myth: Wukong sarebbe infatti ispirato al celebre capolavoro di Santa Monica Studio, God of War.

Come rivelato da Ahmad, l’utilizzo della «single-shot camera» dell’ultimo capitolo della saga norrena sarebbe «un’idea presa direttamente da God of War, un gioco dal quale lo studio è stato ispirato».

Finestra di uscita di Black Myth: Wukong

Purtroppo al momento non si sa ancora nulla riguardo alla data di uscita del nuovo Black Myth: WuKong e gli sviluppatori non si sono ancora sbilanciati in merito a una potenziale e credibile finestra di lancio.

Per quanto questo possa deludere tanti giocatori impazienti di provare la nuova avventura, gli sviluppatori hanno dichiarato di voler pubblicare il gioco solamente quando si sentiranno soddisfatti «in quanto gamer».

Lo stesso team di sviluppo ha anche rivelato di essere già al lavoro per pianificare la realizzazione di altri capitoli della serie Black Myth.