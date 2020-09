Black Myth: Wukong, gli sviluppatori assicurano un’ottima durata

Lo scorso mese, completamente a sorpresa, lo studio cinese Game Science ha annunciato il suo action RPG Black Myth: Wukong, permettendo di dare un’occhiata sin da subito al suo gameplay grazie ad un video della durata di ben tredici minuti che ha catturato l’attenzione dei videogiocatori.

In una recente intervista rilasciata ai colleghi di IGN.com, Feng Ji, produttore del gioco, ha affermato che Black Myth richiederà almeno quindici ore per essere completato. Inoltre, lo sviluppatore ha dichiarato che, per assicurarsi che gli utenti si divertano per tutta la durata del titolo, il team di Game Science sta lavorando sodo per offrire un’ottima varietà sia a livello di nemici comuni che di boss. Attualmente, la software house punta ad inserire oltre cento avversari e mostri unici.

Ricordiamo che Black Myth: Wukong è attualmente in sviluppo per Windows PC e console di nuova generazione, ma è ancora privo di una data d’uscita precisa. Al momento non ci resta altro che attendere pazientemente ulteriori informazioni ufficiali a riguardo.

Per saperne di più di questo interessante progetto, vi consigliamo di leggere la nostra corposa anteprima nella quale abbiamo affermato che «Black Myth: Wu Kong sembra già avere la stoffa delle grandi produzioni. L’action adventure è uno dei primi progetti tripla A provenienti dalla Cina e ha tutta l’intenzione di misurarsi coi giganti del genere, al punto che gli sviluppatori hanno dichiarato che il gioco vedrà la luce solo quando si renderanno conto, da giocatori, che il prodotto sia davvero in grado di raggiungere i livelli qualitativi che hanno in mente.»