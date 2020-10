Black Myth: Wu Kong, gli artwork ci svelano atmosfere spettacolari

Fin dal momento in cui si è presentato a modo suo – con un video gameplay importante, anziché con teaser e contro-teaser – Black Myth: Wu Kong ha immediatamente attirato su di sé l’attenzione del grande pubblico, incuriosito da questo AAA cinese di prossima generazione che vuole basarsi sul grande classico Il viaggio in Occidente.

In attesa di ulteriori dettagli sul titolo, l’art director Yang Qi ha condiviso sul suo profilo ArtStation alcuni concept art che ha realizzato per il gioco, scovati dall’analista ed esperto di mercato orientale Daniel Ahmad. Le illustrazioni – ma lasciamo a voi il giudizio finale – sono indubbiamente di grande atmosfera e richiamano sia le sfumature orientali che sono grembo e culla del gioco, sia quelle epiche.

Uno degli artwork di Black Myth: Wu Kong

Vi ricordiamo che il gioco è realizzato dal team Game Science e arriverà in un anno ancora da fissare su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X. Sarà impostato come un gioco di ruolo e avrà meccaniche in stile souls-like, hanno fatto sapere gli sviluppatori, mentre vestiremo i panni di Sun Wukong e affronteremo numerose creature, con la capacità di mutare forma che giocherà a nostro vantaggio.

Ad attirare gli appassionati, oltre al fascino del contesto scelto dagli autori, è stato l’aspetto mostrato dal gioco già in questa fase di pre-alpha, che fa ben sperare per l’opera finale. Intanto, su SpazioGames trovate l’anteprima dove facciamo il punto su Black Myth.