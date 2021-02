Black Myth: Wukong, nuovo gameplay per il God of War cinese

Game Science Studio, la software house di Black Myth: Wukong, ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di 3 minuti per celebrare il capodanno lunare.

Il gioco è balzato agli onori della cronaca per la sua ispirazione a God of War, oltre ad un comparto grafico e una direzione artistica lussuosi.

Ne avevamo parlato in un’anteprima in cui sottolineavamo le qualità e le potenzialità di un progetto simile, da un punto di vista narrativo sulla scia del classico Il Viaggio in Occidente.

Questo il nuovo video:

La clip, spiegano dal team cinese, è stata realizzata come semplice celebrazione del Capodanno Lunare e non è stata pensata per mostrare elementi della trama finale.

Il trailer si conclude per la prima volta con una finestra di lancio, fissata piuttosto lontano – 2023 – per la quale serviranno ancora due anni di intenso lavoro.

Il gioco è un action RPG single-player attualmente in sviluppo per tutte le console mainstream, sebbene non sia ancora chiaro quali siano, e PC.

L’ispirazione a God of War va oltre le meccaniche ludiche, dal momento che del titolo del 2018 di Santa Monica Studio è stata mutuata persino la tecnica del “piano sequenza”.

Ciò detto, nonostante sia stata assicurata un’ottima durata, Game Science Studio ci tiene a far sapere di avere in programma più titoli del franchise di Black Myth, per cui, se le cose dovessero andare come previsto, potremmo risentire questo nome spesso in futuro.