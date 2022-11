BioShock Il Film, a che punto siamo? Il regista ci aggiorna sulla produzione

Tra i numerosi adattamenti videoludici a cui Netflix sta lavorando in queste settimane, uno dei più interessanti è sicuramente il film di BioShock, un progetto particolarmente ambizioso e la cui trama ha sicuramente un potenziale elevato per un adattamento live-action.

La saga di BioShock (trovate la raccolta completa The Collection su Amazon) è stata infatti apprezzata particolarmente per la sua narrazione e il colosso dello streaming ha già annunciato che ad occuparsene saranno due figure di tutto rispetto.

Come già svelato in occasione del reveal ufficiale, il regista sarà infatti Francis Lawrence, che in passato ha già diretto produzioni come Io Sono Leggenda e Hunger Games La Ragazza di Fuoco, mentre ad occuparsi della sceneggiatura sarà Michael Green, già responsabile di Logan e Blade Runner 2049.

Da allora non abbiamo però avuto ulteriori novità ufficiali sullo sviluppo, almeno fino a pochi istanti fa: il regista ha infatti svelato in un’intervista su Collider che la pellicola è ancora nelle fasi di pre-produzione e di scrittura. Ci vorrà dunque un po’ di pazienza prima di scoprire ulteriori novità ufficiali.

Lawrence ha infatti sottolineato che è legato a Green da un rapporto di grande amicizia, rivelando poi che sta ancora scrivendo la sceneggiatura, ma che hanno già in mente tutti i dettagli importanti di ciò che sarà poi trasmesso sul grande schermo.

Il regista non è voluto entrare nel particolare su ciò che potrà attenderci in termini di narrazione, ma ha svelato di aver scelto BioShock non solo perché lo ritiene un gioco eccellente, ma anche e soprattutto per i temi raccontati:

«Prima di tutto, credo che sia uno dei migliori giochi mai creati. Inoltre, ritengo sia uno dei giochi più unici a livello visivo mai realizzati. Un altro aspetto, che è uno di quelli che mi colpisce sempre, è che è molto tematico. Ci sono vere idee e filosofie dentro al gioco e sono pensate davvero bene. Molti giochi potranno anche avere un grande mondo, o un grande protagonista, o potranno coinvolgerti in grandi scene studiate, ma non possiedono lo stesso peso e la gravità di BioShock. Quella combinazione di vere idee e filosofie, mescolate con quella incredibile estetica».

Potremo dunque aspettarci una narrazione che si concentri fortemente sui temi filosofici narrati all’interno del videogioco originale, il che sembrerebbe una conferma che dovrebbe essere proprio il primo BioShock a essere utilizzato come punto di riferimento della pellicola.

Al momento non abbiamo però ulteriori dettagli su quella che sarà la trama, ma Francis Lawrence ha chiarito che sarà fedele al gioco stesso e che sono in constante contatto con Ken Levine e la stessa Take-Two per assicurarsi che ciò accada. Inoltre, il regista ha chiarito che Netflix non ha ostacolato in alcun modo la produzione, consentendo al team di narrare la storia che desiderano senza intoppi.

Insomma, sembra proprio che il film di BioShock sia molto promettente, anche se ovviamente non ci resta che attendere ulteriori sviluppi e novità per poterlo giudicare di persona, non appena la fase di pre-produzione sarà ultimata. Nel frattempo, siamo ancora in attesa di scoprire dettagli sul futuro quarto episodio, che potrebbe fare felici proprio gli appassionati del primo gioco.

Ricordiamo che, proprio recentemente, Netflix ha annunciato anche un nuovo film dedicato a Gears of War, che anche in questo caso dovrebbe essere ancora nelle fasi di pre-produzione: non sappiamo quale sarà il casting ufficiale, ma Dave Bautista si è già candidato per diventare Marcus Fenix.