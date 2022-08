BioShock Il Film sta arrivando: Netflix svela regista e sceneggiatore (e sono di peso)

Dopo un annuncio iniziale arrivato molti mesi fa, il film di BioShock ha finalmente iniziato a muovere i suoi primi importantissimi passi: il nuovo importante adattamento di Netflix ha infatti individuato le figure chiave che si occuperanno del progetto.

Il lungometraggio tratto dall’omonima saga videoludica (trovate la raccolta completa a meno di 20 euro su Amazon) sarà infatti prodotto dal colosso dello streaming, ormai lanciato in prima linea sulla rappresentazione videoludica in live action e non solo.

I fan ricorderanno che l’annuncio del film arrivò questo febbraio, ma da allora non era stato possibile ricevere alcuna nuova notizia sull’interessante progetto, che potrebbe ricoprire l’intera saga videoludica e non solo necessariamente il primo capitolo.

Ma proprio pochi istanti fa, Netflix ha ribadito che la produzione del film di BioShock è più viva che mai, al punto che sono stati scelti e annunciati al grande pubblico il regista e lo sceneggiatore responsabili del progetto.

Il regista di BioShock sarà Francis Lawrence, conosciuto soprattutto per produzioni di spessore come Io Sono Leggenda, Hunger Games La Ragazza di Fuoco e Slumberland: un profilo dunque esperto proprio nell’adattare altri medium al grande schermo.

La sceneggiatura sarà invece curata da Michael Green, che già si è occupato brillantemente di film come Logan e Blade Runner 2049: un nome di garanzia dunque per quella che sarà la trama del lungometraggio.

Del resto, proprio la narrazione di BioShock ha sempre rappresentato uno dei più grandi punti di forza della serie di 2K: il regista e lo sceneggiatore dovrebbero dunque fornire le giuste garanzie ai fan per un prodotti di qualità.

Attualmente non abbiamo ulteriori informazioni sulla produzione del film, ma la community potrà restare soddisfatta da questa notizia, che ci conferma come il lungometraggio sta ormai per entrare in piena lavorazione.

Riteniamo sia certamente un ottimo modo per festeggiare i 15 anni della saga: ora non ci resta che attendere quando potremo saperne di più sul misterioso quarto capitolo del franchise.

In attesa di scoprirne di più sulla prossima produzione di casa Netflix, vi ricordiamo che di recente c’è stato anche chi ha deciso di adattare BioShock in un musical, risultato in un grande successo.