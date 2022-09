BioShock 4 potrebbe fare felici i fan del primo capitolo

BioShock 4 è uno di quei titoli spariti dalla circolazione, visto che di informazioni ufficiali sul titolo al momento non ve ne sono. Tuttavia, le ultime indiscrezioni emerse in queste ore faranno sicuramente la gioia dei fan del primo capitolo.

Dopo il successo della saga (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero molto interessante), sono in molti a reclamare a gran voce il suo ritorno, per l’appunto con un quarto capitolo ufficiale.

Dalle poche informazioni a nostra disposizione, il prossimo capitolo dovrebbe chiamarsi BioShock Isolation, sebbene è al momento ignoto sia il setting che i personaggi di questa nuova avventura.

Ora, mentre i fan sono in attesa anche del film ufficiale targato Netflix, arriva una voce di corridoio su BioShock 4 davvero molto interessante, riguardante proprio la sua ambientazione principale.

Come riportato anche da ComicBook, un nuovo rumor ha rivelato che il prossimo titolo della serie potrebbe avere un legame piuttosto importante con il gioco originale del franchise.

Al momento, la stessa 2K non ha svelato nulla di particolare su BioShock 4, se non il fatto che verrà sviluppato dallo studio Cloud Chamber.

OopsLeaks sostiene che il gioco si svolgerà in Antartide e che in questa nuova ambientazione saranno presenti molti “rifugiati” che in precedenza erano fuggiti da Rapture, la città dell’originale BioShock.

Se ciò venisse confermato, significherebbe che BioShock 4 sarà direttamente collegato al gioco originale in un modo abbastanza evidente e inequivocabile.

Ma non solo: parlando del reveal e dell’eventuale uscita del gioco, OopsLeaks ha suggerito che lo sviluppo di BioShock 4 è stato più lento del previsto a causa del turnover all’interno di Cloud Chamber.

2K non sentirebbe infatti assolutamente il bisogno di affrettare il progetto e lo rilascerà solo quando sarà di qualità sufficiente, anche se un reveal potrebbe avvenire entro la fine del 2022.

Restando in tema, avete visto anche BioShock 3D, ossia un porting datato 2010 del gioco originale sviluppato da Studio Tridev – parte di Indiagames – per mobile?

Ma non solo: dopo un annuncio iniziale arrivato molti mesi fa, il film di BioShock ha finalmente iniziato a muovere i suoi primi importantissimi passi.