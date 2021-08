Beyond Good & Evil 2, rivelate le piattaforme su cui uscirà

Da anni si discute sull’uscita di Beyond Good & Evil 2, uno di quei giochi il cui destino è legato a doppio filo al nuovo ciclo di svilippo.

In sviluppo presso Ubisoft Montpellier (autori di un Assassin’s Creed molto amato) il gioco ha però subito una forte battuta d’arresto per via dell’addio del creatore storico, Michel Ancel.

Ancel ha deciso di ritirarsi dall’industria dei videogiochi, a seguito di alcuni episodi particolarmente sgradevoli segnalati sul posto di lavoro.

A inizio luglio Ubisoft Montpellier ha rivelato di essere ancora al lavoro sia su Beyond Good & Evil 2 che su un altro gioco non ancora annunciato.

Ora, via ResetEra, è emerso che sul sito ufficiale il secondo capitolo del franchise di Beyond Good & Evil non uscirà più sulle console di vecchia generazione, come precedentemente annunciato.

Tra le piattaforme ufficiali figurano infatti PlayStation 5, Xbox Series X|S e ovviamente PC, escludendo quindi PS4 e Xbox One.

Il sequel del gioco uscito nel lontano 2003 non ha ancora una data di uscita, ma inizialmente era stato confermato in uscita anche per le console PlayStation e Xbox di scorsa generazione.

Sicuramente, i continui ritardi avranno portato il publisher d’oltralpe a rivedere la propria strategia, pianificando un rilascio solo su piattaforme next-gen.

Vero anche che, in base alle ultime informazioni trapelate nei giorni scorsi, Ubisoft starebbe pianificando una sorta di “nuovo reveal”.

Sembra infatti che con molta probabilità una versione del gioco mai vista prima sia in lavorazione, probabilmente sensibilmente diversa da quel poco che è stato mostrato.

