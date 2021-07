Beyond Good & Evil 2 è “morto”, così come lo conosciamo?

Beyond Good & Evil 2 è uno dei titoli “maledetti” di Ubisoft, visto che le sorti del gioco sono state legate a doppio filo a tantissimi fattori nel corso degli anni.

Sviluppato da Ubisoft Montpellier – autori anche di un capitolo specifico della saga di Assassin’s Creed – il progetto era supervisionato dal creatore del franchise, Michel Ancel.

Successivamente, Ancel ha deciso di ritirarsi dall’industria anche e soprattutto a seguito delle polemiche legate alle molestie e agli abusi segnalati dai dipendenti del colosso d’oltralpe.

A inizio luglio Ubisoft Montpellier aveva rivelato di essere ancora al lavoro sia su Beyond Good & Evil 2 che su un secondo gioco non ancora annunciato.

Ora, in occasione del report sui ricavi relativi al primo trimestre dell’anno fiscale 2021-2022, Ubisoft ha citato alcune informazioni interessanti sul futuro del gioco.

Il sequel del classico Beyond Good & Evil uscito nel lontano 2003 non ha ancora una data di uscita, ma a quanto pare il gioco è sempre in via di sviluppo.

Attenzione, però: Ubisoft starebbe pianificando una sorta di “nuovo annuncio”, rivelando con molta probabilità una versione del gioco mai vista prima, forse del tutto differente da quanto mostrato in precedenza.

Ubisoft plans to re announce Beyond Good and Evil 2 (it's not dead). No release timing just yet.

2. The company plans to release a F2P mobile game in the quarter ending March 31, 2022.

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 20, 2021