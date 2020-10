Beyond Good & Evil 2, a che punto siamo? Aggiornamento da Ubisoft

Periodo non brillantissimo per Ubisoft, dopo il rinvio di Far Cry 6 comunicato nella giornata di ieri, ma a quanto pare l’ultimo aggiornamento di Beyond Good & Evil 2 sembra riservare quantomeno delle buone notizie.

Il gioco, in sviluppo presso Ubisoft Montpellier con l’apporto di svariati team del gruppo, ha subito un brutto colpo con l’addio del creatore Michel Ancel, ritiratosi dall’industria nel mezzo di polemiche relative alla sua condotta.

Il CEO Yves Guillemot ne parlato nell’ultima call con gli investitori, spiegando che la realizzazione del progetto sta facendo progressi e che non c’è nulla di cui preoccuparsi.

«Il gioco sta facendo buoni progressi», ha spiegato Guillemot.

«Il mondo è davvero fantastico; come potete vedere, Netflix ha anche deciso di prendere quell’universo e crearci un film. Quindi ci sono tanti progressi in quel team e il gioco sta venendo su molto bene».

Rimarrà deluso chi si aspettava magari non una data di lancio ma almeno una finestra temporale in cui aspettarselo.

Invece, diversamente dagli altri titoli in rampa di lancio dell’etichetta transalpina, Beyond Good & Evil 2 rimane fermo al palo senza alcun aggiornamento riguardo alla sua uscita.