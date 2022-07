Beyond Good and Evil 2 è «vivo» e qualcuno ci sta giocando

Beyond Good and Evil 2 è sparito dai radar ormai da diversi mesi (per non parlare di anni), sebbene il destino del gioco sia sempre risultato incerto.

Da tempo in lavorazione presso Ubisoft Montpellier (autori anche di un Assassin’s Creed noto che trovate su Amazon) lo sviluppo del gioco ha poi visto stop e ripartenze di vario genere, senza mai arrivare a un traguardo vero e proprio.

Se Ubisoft pare ci stia lavorando (considerando anche la ricerca di nuovo personale), è anche vero che i giocatori non hanno ancora avuto modo di rivederlo in azione, per ora.

Difatti, dopo le ultime notizie che lo davano vivo e vegeto, è ora arrivata un’ulteriore conferma del fatto che qualcuno – all’effettivo – ci sta davvero giocando.

Via Twitter, il noto insider e giornalista Tom Henderson ha infatti reso noto che hanno ufficialmente preso il via i primi test giocabili relativi al titolo targato Ubisoft.

«Ora che Beyond Good and Evil 2 ha iniziato le fasi di playtesting, quali domande avete?» chiede Henderson ai suoi follower.

Il buon Tom descrive inoltre il gioco come «decisamente vivo», cosa questa che lascia ben sperare circa il fatto che molto presto potremo vederlo effettivamente in azione.

Now that Beyond Good and Evil 2 has started playtesting – What questions do you have?

(Yes, it's very much alive)

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) July 26, 2022