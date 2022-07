Beyond Good and Evil 2 è vivo e a breve qualcuno potrebbe giocarci

Beyond Good and Evil 2 è sicuramente uno di quei giochi il cui destino è ignoto, sebbene in molti abbiano temuto negli anni la sua cancellazione.

Il titolo, da tempo in sviluppo presso Ubisoft Montpellier (autori anche di un Assassin’s Creed davvero noto che trovate su Amazon) non ha saputo portare avanti i lavori nei tempi e nei modi richiesti.

Vero anche che Ubisoft pare ci stia lavorando a tempo pieno, visto che cerca in continuazione nuovo personale, sebbene il gioco sia praticamente sparito dai radar.

Di recente, Ubisoft Barcelona – uno dei numerosi team che supportano lo sviluppo di Beyond Good & Evil 2 – ha lasciato intendere che il titolo è ancora vivo e, secondo il publisher d’oltralpe, ha ancora le stesse ambizioni di sempre. Difatti, ora sono arrivate buone nuove in tal senso.

Come riportato anche da PSU, infatti, Ubisoft ha confermato che Beyond Good and Evil 2 non solo non è morto, ma è anche in una fase di sviluppo molto importante, visto che alcuni test di gioco esterni (o External Play Testing) potrebbero iniziare questo mese.

L’indiscrezione proviene da Tom Henderson, che in passato ha già avuto ragione su alcuni leak di casa Ubisoft, in particolare su Skull & Bones, che proprio in questi giorni ha finalmente ottenuto una data di uscita.

Secondo Henderson, dopo che all’inizio della settimana il gioco era stato menzionato come in fase di sviluppo attiva, le sue fonti hanno confermato che i test di gioco inizieranno durante il mese di luglio.

Henderson fa notare però che questo non ci dà alcun tipo di indicazione ulteriore sulla data di uscita, né tantomeno sulla finestra di rilascio.

Tuttavia, la notizia indica seppur sommariamente che le cose stanno procedendo per il verso giusto, specie per il fatto che parliamo di un titolo che è stato rivelato per la prima volta nel 2017 e che da allora è stato per lo più riportato come “in fase di sviluppo” e nulla più.

Da ciò che si presume, il lancio del gioco potrebbe avvenire non prima del 2024, ragion per cui tutti i fan del primo Beyond Good and Evil è meglio che tirino fuori ancora molta della loro pazienza.

