Bethesda/Microsoft: l’acquisizione sta per diventare realtà

Lo scorso anno, con un colpo destinato a fare storia, Microsoft ha annunciato di aver avviato l’acquisizione di ZeniMax Media, ossia la compagnia che possiede Bethesda Softworks.

A soli due mesi dall’uscita di Xbox Series X|S, la notizia ha ovviamente destabilizzato l’intera industria del videogioco, considerando anche la somma di ben 7.5 miliardi di dollari spesi dalla Casa di Redmond per chiudere l’accordo.

Ad ogni modo, nelle scorse settimane vi abbiamo rivelato che la transazione avrebbe potuto subire una pericolosa battuta d’arresto. Più precisamente, una class action da parte di X-Law Group- a seguito di una pratica scorretta per la vendita del Season Pass di Fallout 4 – avrebbe destabilizzato l’acquisizione.

Stando all’insider Klobrille sembra che in questi giorni l’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft pare sia stata approvata in veste ufficiale. A dare man forte a questa tesi, alcuni documenti pubblicati dalla Securities and Exchange Commission americana.

E per l’Europa? Al momento in cui scriviamo manca ancora un comunicato stampa ufficiale atto a confermare la fusione, sebbene stando a quanto si legge sui social il tutto dovrebbe essere questione di ore (a questo indirizzo trovate la pagina ufficiale della Commissione Europea, nella quale è possibile leggere la dicitura “none” relativamente al completamento del passaggio di proprietà).

Ricordiamo ancora una volta che Bethesda Softworks è attualmente composta da un vari studi di sviluppo. Ve li elenchiamo di seguito, per rinfrescarvi la memoria:

Bethesda Game Studios

id Software

ZeniMax Online Studios

Arkane Studios

MachineGames

Tango Gameworks

Alpha Dog

Roundhouse Studios

Bethesda Game Studios, diretta dal Todd Howard, è al momento al lavoro su The Elder Scrolls VI e Starfield per l’attuale generazione di console . Al momento non si conoscono le date di uscita dei due titoli.