Bethesda/Microsoft: l’acquisizione bloccata da un’azione legale?

A settembre dello scorso anno, Microsoft ha annunciato di aver avviato ufficialmente l’acquisizione di ZeniMax Media, la compagnia che possiede Bethesda.

Si è trattato, di fatto, di un colpo epocale che avrebbe cambiato l’industria del gaming, a soli due mesi dall’uscita di Xbox Series X|S.

Sebbene Microsoft abbia a conti fatti acquisito ZeniMax (per la somma realmente sorprendente di ben 7.5 miliardi di dollari), l’accordo potrebbe ora subire una brutta battuta d’arresto: una class action minaccia infatti di ritardare il processo di acquisizione.

X-Law Group ha intentato una causa contro Bethesda a luglio 2019, a seguito di una pratica scorretta per la vendita del Season Pass di Fallout 4: la richiesta di risarcimento è fissata a circa un miliardo di dollari.

Gli avvocati hanno già presentato documenti per ottenere maggiori informazioni e potrebbero persino bloccare la vendita di Bethesda nel caso in cui l’accordo miri a trasferire i beni a una nuova entità legale, tutelandosi così da eventuali responsabilità.

Inoltre, sembra che il procedimento legale possa addirittura trovare una quadra solo nel 2022. Parlando con GamesBeat (via PSU), l’accusa ha intenzione di chiedere al giudice di interrompere la vendita tra Microsoft e Bethesda, attraverso una mozione di ingiunzione preliminare.

Bethesda è quindi accusata di arricchimento illegale, inganno o frode, occultamento fraudolento, falsa dichiarazione negligente, illecito derivante da violazione del contratto e altro.

Ad ogni modo, è probabile che il colosso di Redmond riesca in ogni caso a portare a compimento l’acquisizione di ZeniMax, ma il fatto che il tutto non sia ancora stato messo nero su bianco lascia aperta una piccola (ma preoccupante) incognita. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo che ad oggi Bethesda Softworks è attualmente composta da un gran numero di studi. Ve li elenchiamo poco più in basso:

Bethesda Game Studios

id Software

ZeniMax Online Studios

Arkane Studios

MachineGames

Tango Gameworks

Alpha Dog

Roundhouse Studios

Bethesda Game Studios è diretta dal Todd Howard, al momento al lavoro su The Elder Scrolls VI e Starfield per l’attuale generazione di console.