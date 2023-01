Bayonetta 3 si aggiorna, a sorpresa, e diventa molto più facile

Bayonetta 3 è stato uno tra gli ultimi grandi giochi del 2022 di Switch e, con una certa sorpresa, oggi si aggiorna cambiando anche il livello di sfida di alcune sezioni.

Il titolo per Nintendo Switch, che trovate sempre su Amazon al miglior prezzo, ha chiuso alla grande l’annata della console e avviato il nuovo corso della saga, nonostante sia l’ultimo della trilogia.

Platinum Games ha infatti intenzione di continuare la saga a lungo, se solo avrà la possibilità di lavorarci ancora, come ha dichiarato di recente Hideki Kamiya.

E sicuramente vorrà aprirsi anche ai giocatori meno avvezzi al genere, perché proprio il nuovo capitolo della saga sarà dedicato anche ai principianti.

Forse per questo motivo l’ultimo aggiornamento di Bayonetta 3, annunciato recentemente da Nintendo, ha reso più semplici alcune sezioni del gioco.

E non solo, stando alle patch note complete, il personaggio di Viola è stato potenziato notevolmente.

È curioso perché, a memoria, Platinum Games non aveva mai reso più semplice un suo titolo attraverso un aggiornamento che, di solito, vediamo in videogiochi di tipo diverso.

Le sezioni di Niflheim sono diventate più accessibili più che altro in termini di bilanciamento, visto che molti giocatori avevano denunciato delle storture per quanto riguarda il livello di sfida di queste aree.

In particolare le sfide nei panni di Viola, a cui è stato aumentato il tempo di attivazione del suo Witch Time che, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, richiede un ottimo tempismo. Eccessivo per alcuni, a quanto pare.

In buona sostanza, quindi, Platinum ha accontentato la community più appassionata che vuole godersi le sfide più difficili ma senza che diventino frustranti, in fin dei conti.

La stessa community che, probabilmente, ha gioito anche del fatto che Hideki Kamiya si è lanciato nel menzionare addirittura Bayonetta 4, in un momento di grande esaltazione.