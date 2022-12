Bayonetta, il prossimo episodio della saga sarà dedicato ai principianti

La saga di Bayonetta è stata un cult per Platinum Games, ma mai un vero succeso di vendite nella sua storia.

Tant’è che la storia del secondo capitolo è legata fortemente a Nintendo, che lo ha salvato nell’epoca Wii U per poi portarselo dietro nell’era Switch (e lo trovate su Amazon).

Un sodalizio che è culminato con lo strepitoso Bayonetta 3, conclusione di una trilogia che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

Un franchise che, con una certa sorpresa, continuerà a raccontare la storia di Cereza e dei suoi alleati e nemici con un nuovo episodio, annunciato di recente.

Un titolo che si è mostrato ed è qualcosa di molto diverso da quelli che i fan della saga si aspettavano.

Proprio per questo Hideki Kamiya è tornato a parlarne in un post nel sito ufficiale di Platinum Games.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è infatti una produzione agli antipodi rispetti alla frenetica, stilosa e adrenalinica serie di action che il team nipponico ha sempre proposto.

«Penso che molti dei nostri fan siano stati colti alla sprovvista», esordisce Kamiya, approfondendo i dettagli di questa curiosa produzione.

Bayonetta Origins viene definito come qualcosa di molto nuovo per Platinum Games, e sarà realizzato da un team di “giovani sviluppatori ambiziosi con solo pochi veterani ad aiutarli”, un vero battesimo del fuoco.

Se lo stile estetico, nonché quel poco gameplay che si è visto, fa presagire un’avventura dal ritmo molto più compassato e calmo, ci pensa Hideki Kamiya a spiegare bene l’obiettivo della produzione:

«Abbiamo creato Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon con la speranza che i fan della serie fino ad oggi apprezzino questa interpretazione unica della loro eroina tosta preferita, e si sforzino anche di offrire un’esperienza indimenticabile ai giocatori che potrebbero non sentirsi a proprio agio con i giochi d’azione… o anche giocatori che non hanno familiarità con la serie Bayonetta in primo luogo!»